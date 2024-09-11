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Охота за складами с ракетами Ирана в РФ: рецепт, как спастись Украине

Даяна Швец
11 сентября 2024, 16:18
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Идет работа по тому, чтобы выявлять места хранения иранских ракет и пусковых установок.
Иран ракеты, дым
Украине надо уничтожать склады с ракетами / Коллаж: Главред, Фото: Википедия, Фото: Associated Press

Россия может применить иранские ракеты Fath-360, которые уже получила от Тегерана, по целям в Украине в течение следующих недель. Об этом Киев предупреждают различные западные разведки.

Однако лучшим методом борьбы с летательными аппаратами агрессора является уничтожение их на складах. Такое мнение сегодня, 11 сентября, в эфире телеканала FREEДОМ высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Дело в том, что ПВО может работать и будет работать, но не думаю, что ключ к решению этой проблемы - это сбивать системами ПВО. Ключ все-таки в первую очередь - уничтожать склады с ракетами. И Украина уже ведет охоту на эти склады, как было с ракетами КN-23, которые были уничтожены в Воронежской области накануне. А также идет работа по тому, чтобы выявлять места хранения иранских ракет и пусковых установок. Она уже проводится для того, чтобы нанести по ним огневое поражение. Шансы у нас есть. И второе - это бить по пусковым установкам", - сказал он.

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Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Мусиенко считает досадным моментом то, что на сегодня Украине не хватает систем противовоздушной обороны. Именно поэтому, по мнению эксперта, агрессоры из России будут использовать иранские ракеты, чтобы терроризировать украинские приграничные и прифронтовые регионы.

Иранские баллистические ракеты, Ракеты Иран Инфографика
Что известно об иранских баллистических ракетах / Инфографика: Главред

Однако точно указать характеристики ракет сложно, ведь существует довольно противоречивая информация.

"Но, по сути, могу сказать, что это ракеты с дальнобойной реактивной артиллерией, дальностью 80-120 километров. Вот, собственно говоря, что известно. Поэтому, скажем так, они рассеиваются при ударах на максимальную дальность и фактически предназначены для того, чтобы бить по площадям, чем представляют действительно серьезные угрозы для наших гражданских людей, для гражданских объектов Поэтому я думаю, что Украина будет вести особую охоту именно за этими ракетами, чтобы уменьшить количество и возможности для террористических атак России по Харькову, Сумской области и по нашим другим прифронтовым территориям", - сказал Мусиенко.

Отношения Ирана и России и роль Тегереана в войне РФ в Украине

До лета 2022 года Иран занимал позицию нейтралитета в отношении войны в Украине, в какой-то степени схожую с позициями Китая и Индии.
19 июля во время визита Путина высший руководитель Ирана Али Хаменеи назвал агрессивные действия Кремля против Украины "превентивными мерами", прямо изменив официальную позицию на пророссийскую.

На фоне вторжения РФ в Украину укрепилось экономическое сотрудничество между Ираном и Россией. Так, по данным агентства Tasnim, на начало октября экспорт товаров из Ирана в Россию вырос на 70%. А товарооборот между странами за восемь месяцев 2022 года вырос почти на 40%. Обе стороны не скрывали, что это стало следствием санкций, наложенных на Россию США и ЕС.

В июле 2022 года, во время визита Владимира Путина в Тегеран, между Ираном и Россией был заключен договор о стратегическом партнерстве.

Россия начала поставки нефтепродуктов в Иран, а российская корпорация "Газпром" инвестирует в нефтегазовый сектор Ирана 40 млрд долларов. В Россию, по его словам, будут экспортироваться иранские автомобили, запчасти и авиадетали. Кроме того, была достигнута договоренность о подписании Ираном соглашения о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом.

Усилилось и военно-экономическое сотрудничество между странами. В мае 2023 года эксперты Института изучения войны обратили внимание на сообщения о намерении Москвы приобрести дополнительные беспилотники у Ирана - после того, как российские военные использовали для атак на украинскую инфраструктуру большинство из 400 иранских беспилотников, приобретенных с августа 2022 года. В свою очередь иранские СМИ сообщили о получении первой партии российских многоцелевых истребителей Су-35.

Согласно оценке анонимного высокопоставленного чиновника Исполнительного офиса президента США, озвученной изданию The New Yorker в начале ноября 2022 года, Иран был полностью вовлечен в войну в Украине.

Иранские ракеты и Украина - последние новости

Напомним, что Иран подтвердил передачу России "баллистики" для обстрела Украины. Тегеран отметил, что европейцы не приняли никаких мер, чтобы предотвратить производство иранской баллистики.

Авиационный эксперт Константин Криволап убежден, что уничтожать иранские баллистические ракеты нужно еще на земле, ведь "подросток - мгновенный, сбить трудно даже системой Patriot".

Иранскую "баллистику" будет труднее сбивать, соглашается и военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Главной проблемой при сбивании иранской "баллистики", могут стать особенности ее боевой части.

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