"Подлет - мгновенный, сбить трудно даже системой Patriot": эксперт - об иранских ракетах

Авиационный эксперт Константин Криволап убежден, что уничтожать иранские баллистические ракеты нужно еще на земле.

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Иранские ракеты будет очень трудно уничтожить в воздухе / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Иранские баллистические ракеты, которые получила Россия, очень опасны. Их трудно будет сбить даже современной системе Patriot. Об этом заявил авиационный эксперт Константин Криволап в эфире "Киев 24".

Он обеспокоен из-за того, что "время подлета этих ракет - мгновенное".

"Эти ракеты, когда уже полетят, сбивать их будет слишком поздно. Даже системой Patriot такую ракету на такой дальности будет очень трудно сбить и я не знаю, возможно ли вообще. Потому что время подлета - мгновенное", - говорит Криволап. видео дня

Эксперт убежден, что уничтожать иранские баллистические ракеты нужно не в небе, а на земле.

"Такие ракеты надо уничтожать, когда они только производятся на заводе; когда везут к кораблю, которым будут перевозить по Каспию в Россию; по логистической цепи, когда оно будет передаваться на какой-то склад; по складу, где будут накапливаться эти ракеты и будут делать их дальнейшее распределение", - добавил эксперт.

Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

Fateh-110/Zolfaghar. Что известно об иранских ракетах? Fateh-110 - иранская мобильная одноступенчатая твердотопливная ракета класса "земля - земля". Ракета разработана Ираном на основе неуправляемой ракеты "Зильзаль-2" - путем добавления системы наведения. В 2010 году Иран провел испытания Fateh-110 третьего поколения. Министр обороны Ирана Ахмад Вахиди заявил, что точность, дальность, время готовности к пуску и возможности долгосрочного хранения ракеты увеличены. После этого иранское телевидение предоставило кадры испытания и удара. Дальность полета ракеты заявлена как 300 км. Особенностью этого поколения стало усовершенствованные точности ударов наведения ракеты на цель. Zolfaghar - это иранская тактическая баллистическая ракета, которая, как считается, принадлежит семейству Fateh-110 и является первой баллистической ракетой любого типа. Заявленная дальность полета ракеты составляет 700 км, говорится в статье Википедии.

Что известно об иранских баллистических ракетах / Инфографика: Главред

Иран передал баллистические ракеты РФ - что известно

Напомним, Иран передал России партию баллистических ракет. Согласно сообщениям СМИ, пока речь идет о ракетах малого радиуса действия, но - в случае их успешного применения - Тегеран поставит партию более дальнобойного оружия.

Украина уверена, что Россия будет использовать иранскую "помощь" для террора гражданских.

Госсекретарь США подтвердил, что Иран передал РФ ракеты дальностью 120 километров. Вероятно, их Россия применит "в ближайшие недели" по "ближним целям".

В Пентагоне также подтвердили передачу Ираном России баллистических ракет ближнего радиуса действия. Представитель Министерства обороны США генерал-майор Патрик Райдер заявил, что оккупанты могут использовать ракеты ближнего радиуса действия Fath 360 в течение нескольких недель против Украины, что приведёт к гибели ещё большего количества украинских гражданских лиц.

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