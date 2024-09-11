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Грозятся ответом: в Кремле выдали жалкую реакцию на решение о разрешении бить по РФ

Ангелина Подвысоцкая
11 сентября 2024, 14:42
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Ранее сообщалось о том, что США в скором времени могут разрешить Украине бить по РФ дальнобойными ракетами.
Песков, ATACAMS
Кремль отреагировал на будущее разрешение бить дальнобойными ракетами по РФ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

В Кремле выдали жалкую реакцию на решение дать Киеву бить по территории РФ дальнобойными ракетами. При этом Москва угрожает наносить ответные удары по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

Песков цинично говорит, что вся "СВО" якобы является "ответом на все действия" и вновь обвинил во всем Запад.

"Продолжаются попытки дистанцироваться от вовлечённости в этот конфликт со стороны США и европейских государств. Не думаем, что это получается. Вовлечённость США, европейских государств в конфликт вокруг Украины носит прямой характер, непосредственный характер. И каждый новый шаг степени этой вовлечённости повышает всё налицо", - сказал Песков.

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Удары по России — что говорили в США и в Украине

Украина уже долгое время требовала от США разрешить ей наносить более глубокие удары по военным целям оккупантов в России. Но до недавнего времени администрация Байдена на этот счет высказывалась категорически.

В интервью NBC News президент Владимир Зеленский отметил, что Америка должна дать "зеленый свет" хотя бы на применение имеющихся дальнобойных ракет по России.

Главной целью таких глубоких ударов станут военные аэродромы, которые россияне используют для обстрелов Украины. Однако, по мнению майора ВСУ Алексея Гетьмана, под ударом окажутся и военно-промышленные заводы.

Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием

О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока нет Соединенных Штатов и Германии.

Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Британия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна разрешить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты".

Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar.

Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самозащиту. От Швеции Украинаполучала самоходные артиллерийские установки Archer.

Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты.

Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина вправе воевать с Россией так, как она считает нужным.

"Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целях на территории агрессора, необходимые для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, передающие Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение бить ею по военным объектам на территории РФ.

"Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - сказал он.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения.

Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ.

"Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Отметим, Эстония, Литва иЛатвия не передавали Украине дальнобойного оружия.

Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии.

"Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, имеющие другую позицию, изменят ее", - говорила она.

Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие.

"Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на происходящее, мы на их стороне. И у Канады нет никаких условий для поставок оружия в Украину, и потому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она.

Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

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