Не только военные аэродромы: в Минобороны заявили о новых целях ATACMS в России

Гаврилюк акцентировал, что Киев предлагает союзникам покупать оружие для ВСУ у украинских производителей.

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ATACMS будет поражать не только военные аэродромы / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", US Army

Генерал-лейтенант и первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что целями баллистических ракет ATACMS являются не только военные аэродромы РФ.

"Пока мы обсуждали с партнерами необходимость снятия барьеров на применение дальнобойного оружия, россияне передислоцировали самолеты вглубь страны, за пределы досягаемости, например ATACMS. Именно поэтому, некоторые на западе считают, что их применение будет малоэффективным", - написал Гаврилюк для Интерфакс-Украина.

Гаврилюк отметил, что радиус действия ATACMS может поражать не только военные аэродромы врага, но и арсеналы, базы, склады. Таким образом, к линии фронта в Украине россияне бы поставляли меньше оружия, боеприпасов и техники.

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"Ответ на вопрос миллионов украинцев: "когда закончится война?", на самом деле прост - тогда, когда Россия не сможет ее продолжать. А это зависит прежде всего от украинского солдата и сильных решений союзников. Украина имеет право на защиту. Чтобы отбросить кремлевские войска нам не хватает оружия. Поэтому мы вынуждены стоять в обороне. Поэтому мы повторяем - нам нужно больше ресурсов. И не только для защиты", - подчеркнул заместитель министра обороны.

Что известно об ATACMS / Инфографика: Главред

Гаврилюк акцентировал, что Киев предлагает союзникам покупать оружие для ВСУ у украинских производителей.

"В то же время, мы настойчиво просим партнеров безотлагательно помочь ускорить развитие и нарастить объемы производства ракет, дальнобойных дронов, роботизированных комплексов, систем РЭБ и другого вооружения на украинских предприятиях", - добавил он.

Кто такой Иван Гаврилюк? Иван Гаврилюк - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, первый заместитель министра обороны Украины. Ранее был советником командующего Сил логистики ВСУ и руководителем Главного управления логистики, а также заместителем начальника Генерального штаба ВСУ. Также известно, что с апреля по август 2022 года он был председателем рабочей группы Украины в Координационном центре по оказанию помощи в Германии. На должность первого заместителя министра обороны Украины Гаврилюка назначили 17 мая 2024 года.

Удары ВСУ ATACMS по РФ

Напомним, что Украина объявила о передаче Байдену целей для атак. Украина передала администрации президента США Джо Байдена информацию о целях, которые хотела бы поразить на территории России ракетами ATACMS. Вашингтон все еще рассматривает запрос Киева.

Энтони Блинкен заявил, что Байден "не исключает" предоставления разрешения Украине на удары ATACMS по России. С началом полномасштабного вторжения США обеспечили Украину всем необходимым для эффективного отражения российской агрессии. Вашингтон также учитывает, способна ли Украина использовать "сложные системы".

США расширили для ВСУ зону ударов американским оружием по России. Разрешение касается не только ударов по участкам РФ, которые граничат с Харьковской областью, но и других приграничных регионов страны-агрессора, откуда ведется обстрел или где наступает российская армия.

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