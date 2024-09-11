Вызов для Украины и самый тяжелый период: как изменится ситуация на фронте осенью - прогноз

Наступательный потенциал российских войск постепенно уменьшается, что может свидетельствовать о переходе к позиционным боям в осенний период, отмечает эксперт.

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Что изменится для Украины на фронте осенью - прогноз / Коллаж Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Курская операция продемонстрировала, что у России ограничены ресурсы, которые могли бы вести полноценные военные кампании. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отвечая на вопрос о вероятности нового наступления РФ осенью.

По словам эксперта, осень знаменует переход к более позиционной войне. Украина успешно выполнила свою задачу летней кампании, сохранив ключевые позиции и не позволив россиянам прорвать фронт.

"Есть исключения продвижения возле Покровска, но это самое большое продвижение, потому что мы могли иметь три таких покровских направления по всей протяженности фронта", - указывает он.

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Кузан также отметил, что потери российской армии во время летней кампании превышают все ожидаемые цифры - более 36 тысяч погибших солдат за один месяц, а также уничтожены сотни артиллерийских систем и техники.

"Это означает, что их наступательный потенциал выхолащивается - соотношение потерь на разных участках фронта достигало и 1:10, и 1:24. Вопрос будет заключаться в том, что делать дальше. Потому что ни у нас, ни у них нет ресурсов для того, чтобы сломать линию фронта и осуществить прорыв. И, конечно, будет стоять вопрос накопления ресурсов и того, как будут работать западные санкции. То есть смогут ли россияне в том же темпе вербовать людей за деньги, потому что у них уже с этим проблемы", - говорит Кузан.

Очевидно, что России придется принимать сложные решения по мобилизации, чтобы сохранить инициативу, хотя они пытаются избежать массового призыва, продолжая привлекать людей постепенно.

"Осень - это сезон дождей, поэтому любые наступательные действия в почвах будут затруднены. В частности, в Донецкой области почва является тяжелой (особенно для тяжелой техники), поэтому любые продвижения тоже будут очень сложными", - добавил он.

Кузан указывает на то, что после Авдеевки, которая расположена на возвышенности, российским войскам будет сложнее проводить наступательные операции на равнинной территории до Покровска, поскольку с каждым километром становится труднее продвигаться незамеченными.

"Для нас это также вызов, потому что при такой интенсивности боев любой человек банально устает", - указывает эксперт.

Директор Украинского Центра безопасности и сотрудничества подчеркивает, что Украине также нужно продолжать мобилизацию и активизировать рекрутинг, чтобы обеспечить подразделения необходимыми людьми и проводить ротации.

"Я убежден, что 2024 год - самый тяжелый для нас год, в 2025 году Россия просто не сможет вести войну в таком же темпе, а именно поддерживать и свое производство, и темпы мобилизации", - делает вывод он.

Кузан заключает, что Россия будет вынуждена замедлять темпы своего продвижения, поэтому для Украины важно удержать позиции до осени и обеспечить непрерывное пополнение войск и ротации.

"И если мы наладим эту систему, тогда мы фактически сломаем весь наступательный потенциал россиян и уже с 2025 года сможем провести более смелые действия по фронту, а россиянам нечем будет нам отвечать", - резюмировал он.

Кто такой Сергей Кузан Сергей Васильевич Кузан (род.16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

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