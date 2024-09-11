У Трампа появилась большая проблема после дебатов с Харрис - политолог

Дебаты кандидатов в президенты США состоялись с лучшим для Камалы Харрис результатом. Тогда как у Дональда Трампа возникли проблемы с приспособлением к новому оппоненту, говорится в блоге политолога Петра Олещука для Главреда.
Эксперт согласился, что первое "соревнование" между кандидатами закончилось скорее успехом Харрис. Однако сами дебаты, по мнению Олещука, не определят результата избрания президента США из-за специфической системы выборов.
Однако и с идеями, и с приспособлением к новому оппоненту у Трампа и его команды "большая проблема".
"Трамп до сих пор не может оправиться от замены основного оппонента в погоне за должностью президента США. Он рассчитывал, что его оппонентом будет Байден - привычный и понятный. И вся кампания Трампа строилась, исходя из этого", - отметил Олещук.
Трамп рассчитывал, что будет насмехаться над Байденом, будет провоцировать его, выставлять себя лучшим и более пригодным к работе на посту президента, чем нынешний американский президент.
"Растерянность от замены основного оппонента у Трампа до сих пор не прошла. И у него нет продуманной стратегии, как реагировать на нового оппонента", - убежден политолог.
Кто такой Петр Олещук?
Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.
Дебаты Трампа и Харрис - основное
В США состоялись дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Представители Республиканской и Демократической партий высказались о войне в Украине. Харрис заявила о поддержке Киева, а Трамп дважды уклонился от прямого ответа и сказал, что в интересах Америки, чтобы война закончились.
Тем не менее, Харрис была представлена в более выгодном свете, чем ее оппонент, соглашаются и внутри Республиканской партии, и западные СМИ. К примеру, ее поддержала одна из самых популярных певиц мира Тейлор Свифт - звезде еще и удалось потроллить Трампа.
Предыдущие дебаты Трампа с Байденом, состоявшиеся 27 июня, закончились для демократов настолько плохо, что Байден был вынужден отказаться от дальнейшего участия в президентской гонке.
Многие американцы до сих пор изучают кандидатуру Харрис, подчеркнул аналитик Юрий Богданов, и именно на их мнение больше всего могут повлиять дебаты. Пока американцы довольны: перед снятием Бадена баланс приверженности Харрис составлял -17% (как у Трампа), сейчас он уже +1%.
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