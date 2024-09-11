Зеленский дал понять, что Украина не откажется от Крыма: заявление

Соответствующее заявление президент сделал во время открытия четвертого саммита Крымской платформы в Киеве.

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Саммит Крымской платформы проходит сегодня в Киеве / Коллаж Главреда. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет бороться за возвращение Крыма - освобождение полуострова от России. Соответствующее заявление глава государства сделал во время открытия 4-го саммита "Крымской платформы" в Киеве, 11 сентября.

Во время своей вступительной речи Зеленский напомнил о преступлениях коммунистического режима в Крыму - геноциде крымскотатарского народа, в частности его депортации.

"И мы стоим здесь, чтобы подчеркнуть всему миру: Крым - это Украина. Крым - это наш дом. И мы должны идти вперед, пока чужаки не уйдут из нашего дома", - подчеркнул Зеленский. видео дня

И сегодня мы видим, как российская оккупация принесла горе в Крым, добавил он.

"Сегодня наши братья и сестры, крымские татары, украинцы, активисты сидят в российских тюрьмах за то, что говорят правду, за то, что не подчинились этому оккупанту. Сотни потомков некогда депортированных теперь подвергаются гонениям и преследованиям. Но оккупанты не могут нас сломать так же, как не сломали того, кого депортировали в 1944 году", - сказал Зеленский.

Он подытожил, что Украина "не просто борется за возвращение Крыма" - "мы боремся за восстановление справедливости, за возможность каждого крымчанина вернуться домой, в свой Крым, свободный от России и страха".

Что такое Крымская платформа Международная Крымская платформа - это дипломатическая инициатива Украины, в перспективе - постоянный международный консультативно-координационный механизм для возвращения проблемы Крыма в международную повестку дня, что позволило бы способствовать восстановлению контроля Украины над полуостровом. Крымская платформа была создана МИД Украины совместно с Офисом президента Украины по инициативе президента Зеленского, который на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2020 года призвал все страны присоединиться к этому проекту.



Учредительный саммит Крымской платформы состоялся 23 августа 2021 года. По его итогам была принята Совместная декларация участников.

Крымская платформа 2024 - главное

Четвертый саммит "Крымской платформы" проходит сегодня, 11 сентября, в Киеве. Мероприятие будет проводиться в гибридном формате: гости присоединятся к обсуждению как в онлайн-формате, так и офлайн.

В этот же день в Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. По данным СМИ, он должен, в частности, объявить о намерениях Америки позволить ВСУ бить вглубь России.

Кроме того, на саммите помимо деоккупации Крыма будет обсуждаться и тема санкций, как об этом ранее сообщила представитель президента Украины в АРК Тамила Ташева.

Отдельно команда первой леди Елены Зеленской готовит специальный дипломатический формат - Саммит первых леди и джентльменов, который тоже состоится на этой неделе.

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