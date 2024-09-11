Киев принимает иностранных гостей: в Украину прибыли лидеры Латвии, Литвы, Чехии и Молдовы

Также 11 сентября ожидается визит государственного секретаря США Энтони Блинкена.

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Гитанас Науседа и Эвика Силиня прибыли в Украину / Коллаж: Главред, фото: Twitter

В среду, 11 сентября, в Украину прибыл ряд иностранных лидеров. В частности, Киев приехали президент Литвы Гитанас Науседа, глава сената Чехии Милош Выстрчил, глава правительства Латвии Эвика Силиня. Также прибыл спикер парламента Молдовы Игорь Гросс. Также ожидается визит государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Президент Литвы прибыл в Украину

Утром 11 сентября в Киев прибыл президент Литвы Гитанас Науседа. В соцсети Х (Twitter) Науседа написал, что во время визита встретится с президентом Владимиром Зеленским. Они будут говорить о военной и экономической поддержке Украины.

"Только что приехал в Киев. Приятно вернуться и встретить моего дорогого друга Владимира Зеленского в знак солидарности с Украиной. Военная и экономическая поддержка для Украины имеет решающее значение для защиты суверенитета и территориальной целостности", - говорится в сообщении.

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Премьер-министр Латвии приехала в Киев

Латвиийский премьер Эвика Силиня прибыла с рабочим визитом в Украину. Ее визит продлиться до 13 сентября.

Силиня опубликовала в социальной сети Twitter видео с прибытием в столицу Украины.

"Утро в Киеве. Латвия будет с украинским народом до его победы, и всегда будет поддерживать Украину на пути к Европейскому Союзу и НАТО! Слава Украине!" - написала она.

В рамках поездки Силиня проведет встречи с украинскими должностными лицами, а также примет участие в обсуждениях по вопросам дальнейшей военной, политической, гуманитарной и финансовой поддержки Украины, а также ее пути к вступлению в Европейский Союз и НАТО.

Как известно, сегодня в Киеве состоится Саммит Крымской платформы.

"Готовим переговоры с нашими партнерами ради большей силы Украины и больших возможностей нашего общества", — сказал резидент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 9 сентября.

Что такое Крымская платформа Международная Крымская платформа — это дипломатическая инициатива Украины, в перспективе — постоянный международный консультативно-координационный механизм для возвращения проблемы Крыма в международную повестку дня, что позволило бы способствовать восстановлению контроля Украины над полуостровом. Крымская платформа была создана МИД Украины совместно с Офисом президента Украины по инициативе президента Зеленского, который на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2020 года призвал все страны присоединиться к этому проекту.

Учредительный саммит Крымской платформы прошёл 23 августа 2021 года. По его итогам была принята Совместная декларация участников.

Визит Блинкена в Украину

11 сентября в Украину приедет госсекретарь США Энтони Блинкен.

США намерены в через Блинкена объявить о разрешении Украине наносить удары вглубь России, в том числе ракетами ATACMS. Об этом в соцсети Х (бывший Twitter) поделилась репортер издания Axios Джулигрейс Бруфке. Журналистка сослалась на разговор с конгрессменом, главой Комитета по иностранным делам Майклом Макколом, который обсуждал это с самим Блинкеном.

Ранее сам Блинкен заявлял, что президент США Джо Байден не исключает, что Украине разрешат использовать предоставленное дальнобойное оружие для ударов по целям вглубь России.

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