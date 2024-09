РФ и Китай наращивают военно-техническое сотрудничество: в ISW раскрыли угрозы для мира

Аналитики Института изучения войны сообщили, что страна-агрессор Россия и Китайская народная республика (КНР) продолжают развивать военно-техническое сотрудничество в различных направлениях.

Заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл заявил 10 сентября в интервью изданию POLITICO, что КНР оказывает российской оборонной промышленности "очень существенную" поддержку в обмен на секретные российские военные технологии, передает ISW.

Кэмпбелл подчеркнул, что КНР не просто поставляет в Россию продукцию двойного назначения, но и прилагает "значительные усилия, чтобы помочь поддерживать, развивать и диверсифицировать элементы российской военной машины". Кэмпбелл предупредил, что в ответ Россия отправляет в КНР подводные лодки, авиационные разработки и ракетные технологии, которыми ранее Россия неохотно делилась с Пекином и которые находятся под защитой.

Официальные лица КНР продолжают отрицать свою поддержку российских военных усилий и утверждают, что КНР остается "беспристрастной", когда речь идет о войне России в Украине, несмотря на частые сообщения Запада о материальной поддержке КНР российского оборонного промышленного производства и возможностей геопространственной разведки.

Сообщения о более прямой поддержке России со стороны КНР появляются на фоне возглавляемых Россией международных военно-морских учений "Океан-2024", которые сейчас проходят в Тихом и Северном Ледовитом океанах, а также Средиземном, Каспийском и Балтийском морях.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.