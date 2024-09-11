РФ и Китай наращивают военно-техническое сотрудничество: в ISW раскрыли угрозы для мира

КНР не просто поставляет в Россию продукцию двойного назначения, но и прилагает "значительные усилия, чтобы помочь поддерживать".

https://glavred.info/world/rf-i-kitay-naroshchuyut-viyskovo-tehnichnu-spivpracyu-v-isw-rozkrili-zagrozi-dlya-svitu-10596077.html Ссылка скопирована

Китай и РФ объединились для военно-технического сотрудничества / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: видео

Аналитики Института изучения войны сообщили, что страна-агрессор Россия и Китайская народная республика (КНР) продолжают развивать военно-техническое сотрудничество в различных направлениях.

Заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл заявил 10 сентября в интервью изданию POLITICO, что КНР оказывает российской оборонной промышленности "очень существенную" поддержку в обмен на секретные российские военные технологии, передает ISW.

Кэмпбелл подчеркнул, что КНР не просто поставляет в Россию продукцию двойного назначения, но и прилагает "значительные усилия, чтобы помочь поддерживать, развивать и диверсифицировать элементы российской военной машины". Кэмпбелл предупредил, что в ответ Россия отправляет в КНР подводные лодки, авиационные разработки и ракетные технологии, которыми ранее Россия неохотно делилась с Пекином и которые находятся под защитой.

видео дня

Официальные лица КНР продолжают отрицать свою поддержку российских военных усилий и утверждают, что КНР остается "беспристрастной", когда речь идет о войне России в Украине, несмотря на частые сообщения Запада о материальной поддержке КНР российского оборонного промышленного производства и возможностей геопространственной разведки.

Сообщения о более прямой поддержке России со стороны КНР появляются на фоне возглавляемых Россией международных военно-морских учений "Океан-2024", которые сейчас проходят в Тихом и Северном Ледовитом океанах, а также Средиземном, Каспийском и Балтийском морях.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Отношения Китая и России - что известно

Напомним, что политолог Александр Морозов заявил, что КНР пересечет "красные линии" и даст Путину оружие. При таком сценарии Россия получит возможности усилить свои позиции. При этом Москва намерена создать антизападную коалицию, хотя никто, кроме Северной Кореи и Ирана, такую идею не поддерживает.

США и Китай не согласовали план завершения войны в Украине. Во время встречи Салливан и Си Цзиньпин обсудили полномасштабную войну в Украине, а также вероятность переговоров между президентами. Китай неоднократно заявлял, что войну следует завершить дипломатическим путем.

Стало известно, что Китай может отобрать у России свои исторические земли. Глава Тайваня в интервью местному телеканалу напомнил об Айгунском договоре 1858 года, по которому Китай передал Российской империи огромный участок земли на нынешнем Дальнем Востоке России.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред