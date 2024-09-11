УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

РФ и Китай наращивают военно-техническое сотрудничество: в ISW раскрыли угрозы для мира

Юлия Закрепа
11 сентября 2024, 10:44
49
КНР не просто поставляет в Россию продукцию двойного назначения, но и прилагает "значительные усилия, чтобы помочь поддерживать".
РФ и Китай наращивают военно-техническое сотрудничество: в ISW раскрыли угрозы для мира
Китай и РФ объединились для военно-технического сотрудничества / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: видео

Аналитики Института изучения войны сообщили, что страна-агрессор Россия и Китайская народная республика (КНР) продолжают развивать военно-техническое сотрудничество в различных направлениях.

Заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл заявил 10 сентября в интервью изданию POLITICO, что КНР оказывает российской оборонной промышленности "очень существенную" поддержку в обмен на секретные российские военные технологии, передает ISW.

Кэмпбелл подчеркнул, что КНР не просто поставляет в Россию продукцию двойного назначения, но и прилагает "значительные усилия, чтобы помочь поддерживать, развивать и диверсифицировать элементы российской военной машины". Кэмпбелл предупредил, что в ответ Россия отправляет в КНР подводные лодки, авиационные разработки и ракетные технологии, которыми ранее Россия неохотно делилась с Пекином и которые находятся под защитой.

видео дня

Официальные лица КНР продолжают отрицать свою поддержку российских военных усилий и утверждают, что КНР остается "беспристрастной", когда речь идет о войне России в Украине, несмотря на частые сообщения Запада о материальной поддержке КНР российского оборонного промышленного производства и возможностей геопространственной разведки.

Сообщения о более прямой поддержке России со стороны КНР появляются на фоне возглавляемых Россией международных военно-морских учений "Океан-2024", которые сейчас проходят в Тихом и Северном Ледовитом океанах, а также Средиземном, Каспийском и Балтийском морях.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Отношения Китая и России - что известно

Напомним, что политолог Александр Морозов заявил, что КНР пересечет "красные линии" и даст Путину оружие. При таком сценарии Россия получит возможности усилить свои позиции. При этом Москва намерена создать антизападную коалицию, хотя никто, кроме Северной Кореи и Ирана, такую идею не поддерживает.

США и Китай не согласовали план завершения войны в Украине. Во время встречи Салливан и Си Цзиньпин обсудили полномасштабную войну в Украине, а также вероятность переговоров между президентами. Китай неоднократно заявлял, что войну следует завершить дипломатическим путем.

Стало известно, что Китай может отобрать у России свои исторические земли. Глава Тайваня в интервью местному телеканалу напомнил об Айгунском договоре 1858 года, по которому Китай передал Российской империи огромный участок земли на нынешнем Дальнем Востоке России.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине ВСУ новости Китая
Реклама

Главное за день

Киев принимает иностранных гостей: в Украину прибыли лидеры Латвии, Литвы, Чехии и Молдовы

Киев принимает иностранных гостей: в Украину прибыли лидеры Латвии, Литвы, Чехии и Молдовы

10:46 Украина
РФ и Китай наращивают военно-техническое сотрудничество: в ISW раскрыли угрозы для мира

РФ и Китай наращивают военно-техническое сотрудничество: в ISW раскрыли угрозы для мира

10:44 Мир
В Черкасской области задержали "криминального авторитета", который жестко избил военного

В Черкасской области задержали "криминального авторитета", который жестко избил военного

10:06 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Не будет ни в шкафу, ни на кухне: как избавиться от моли 146107

Не будет ни в шкафу, ни на кухне: как избавиться от моли

Водителям на заметку: что означает дорожный знак с авто и точками на белом фоне 41974

Водителям на заметку: что означает дорожный знак с авто и точками на белом фоне

В активном поиске : московская дочь Ольги Сумской ошарашила поклонников - детали 32270

"В активном поиске": московская дочь Ольги Сумской ошарашила поклонников - детали

Хватит прятаться : что произошло с чеченским внуком Аллы Пугачевой 9464

"Хватит прятаться": что произошло с чеченским внуком Аллы Пугачевой

Последние новости

11:50

Умер Масляков: в России прощаются с комиком-путинистом

11:23

Женщина озолотилась после похода в секонд-хенд: что она там нашлаВидео

11:02

Маломуж ответил, передаст ли Иран России ракеты Zolfaghar

10:50

Китайский гороскоп на завтра 12 сентября: Драконам - срыв, Лошадям - стресс

10:46

Киев принимает иностранных гостей: в Украину прибыли лидеры Латвии, Литвы, Чехии и Молдовы

Украине вскоре могут разрешить бить вглубь России по аэродромам и не только – генерал МаломужУкраине вскоре могут разрешить бить вглубь России по аэродромам и не только – генерал Маломуж
10:44

РФ и Китай наращивают военно-техническое сотрудничество: в ISW раскрыли угрозы для мира

10:11

"Ее ждали, мы надеялись": что случилось с мамой предательницы Наташи Королевой

10:06

В Черкасской области задержали "криминального авторитета", который жестко избил военногоВидео

09:52

Боится, что самолет собьют: Путин собрался в страну НАТО и выдвинул условия - СМИ

Реклама
09:03

"Озлобленное и вседозволенное": Кристина Орбакайте поставила россиян на место

08:58

Россияне готовят прорыв в Селидово: Машовец предупредил об ухудшении ситуации

08:44

ВСУ использовали практически все запасы ракет ATACMS - CNN

08:21

10 тысяч снарядов в день: в ISW заявили о большом наращивании военного производства РФ

08:10

США категорически против смены режима в РФ?мнение

07:38

Ситуация ухудшилась: армия РФ начала активный штурм на Курщине - DeepState

07:05

Какая линия длиннее: только гений найдет правильный ответ за 6 секунд

06:57

Дебаты Харрис и Трампа: республиканец дважды уклонился от вопроса о победе Украины

06:10

Как российские РЭБ оказались опаснее для самих россиянмнение

05:56

Гороскоп на завтра 12 сентября: Близнецам - экстремальный вызов, Козерогам - счастливый день

05:05

Пена для бритья очистит всю ванную комнату: женщина показала впечатляющий лайфхакВидео

Реклама
04:32

"Бросили все, что возможно": РФ оставила защищать Курскую область безоружных - ГетьманВидео

04:15

"Мы будем гнать врага": генерал анонсировал удивительные операции ВСУ по всему фронту

04:00

Почему не стоит пить кофе по утрам: ответ удивит многих

03:32

Выплаты на топливо и стройматериалы: кто из украинцев получит денежную помощь

03:00

Оперативная пауза на фронте: военный удивил неожиданным прогнозом

02:57

"Готовится что-то очень интересное": Гетьман заявил, что РФ ждут сюрпризыВидео

01:30

Виктория Бекхэм раскрыла тайную страсть к известной модели

10 сентября, вторник
23:58

Второй раз подряд: Украина уступила Чехии в матче Лиги наций

23:44

Байден "не исключает" предоставления разрешения Украине на удары ATACMS по РФ - Блинкен

23:33

Почти 7-балльный шторм затягивается: когда закончится сильная магнитная буря

23:19

Маломуж заявил об ускоренном решении США, после поставки иранских ракет РФ

23:09

Украина не будет обменивать Курщину: в МИД удивили заявлением об операции ВСУ

22:56

Кошевой показался на Донбассе: что произошло

22:29

В сети появилось последнее фото больного Маслякова

22:21

Украинка с самыми большими скулами рассказала про аборт и отказ заводить детей

22:06

"На каждую ракету и дрон будет ответ": Зеленский пообещал жесткие действия в отношении РФ

21:55

"Переломный момент": британский генерал заявил, удержат ли ВСУ Курщину

21:35

"Следует тревожиться": иранские ракеты опаснее С-300 - майор

21:33

Психанула на фоне развода: молчунья Седокова кардинально сменила имидж

20:55

Британия ввела мощные санкции против РФ: под ударом Воздушно-космические силы России

Реклама
20:41

Украина готовит "разрушительный" ответ: в МИД отреагировали на передачу Ираном ракет РФ

20:37

"Счастье и грусть одновременно": Настя Каменских в слезах поделилась личным

20:34

Готовится к удару: Россия снарядила Ту-95 ракетами после паузы в обстрелах

19:50

Как нарезать лук без слез: шеф-повар поделилась интересным лайфхакомВидео

19:46

"Ограничивать Украину в ударах не должны": генерал высказался об "ужасной политике" США

19:44

Всю Украину накроют дожди: синоптик назвала дату непогоды

19:37

"Вы знали?": девушка сделала предложение руки и сердца Евгению Клопотенко

19:32

Россияне лезут без остановки: в ВСУ раскрыли реальную ситуацию на фронте

19:31

"Коломойский не имел счетов в Реал Банке": адвокат Коломойского ответил на новые обвинения БЭБ

19:17

"Света может не быть вообще": назван плохой сценарий для крупного украинского города

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщине
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять