Боится, что самолет собьют: Путин собрался в страну НАТО и выдвинул условия - СМИ

Российский диктатор Владимир Путин планирует в первую неделю октября посетить Турцию. При этом хозяин Кремля хочет, чтобы его самолет сопровождали российские истребители.
Как пишет Middle East Eye, с прошлого года президент России отложил несколько официальных визитов в Турцию. Озвучивалось множество причин. Некоторые заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Путин избегает стран, которые не входили в состав Советского Союза. Другие связывают это с российскими выборами, состоявшимися в начале этого года.
"Однако источники сообщили, что основной причиной постоянных задержек являются условия, выдвинутые Путиным для визита в Анкару", - отмечают журналисты.
Источники сообщили, что Путин хотел бы вылететь в Турцию в сопровождении российских истребителей. Диктатор переживает, что во время полета Украина якобы попытается перехватить его самолет и сделает все, чтобы убить его. При этом окружение Путина также находится в страхе, ведь Турция является членом НАТО.
"Требование Москвы прилететь с российскими истребителями и, возможно, посадить их на территории Турции, является сложным вопросом, поскольку системы ПВО НАТО в стране могут воспринять такие самолеты как вражеские цели", - пишет издание.
Один из источников, знакомый с ходом переговоров, заявил, что Турция вряд ли отключит системы НАТО, чтобы удовлетворить просьбу России.
В ходе последних обсуждений визита российские и турецкие официальные лица обсуждали приезд Путина в первую неделю октября. Однако, по словам источников, конкретный запрос на истребители делает планирование и организацию визита весьма маловероятными.
Два бывших посла Турции, которые ранее принимали непосредственное участие в дипломатическом протоколе, связанном с визитами глав иностранных государств, сообщили, что российская просьба была весьма необычной.
"Турецкое правительство может в качестве жеста направить истребители для сопровождения глав иностранных государств", — заявил один из бывших послов.
На этом требования российской стороны не закончились. Владимир Путин хочет, чтобы в случае визита его поселили в правительственном гостевом доме, что является необычным и беспрецедентным случаем. Связано это то, что три крупнейших гостиницы Анкары, среди которых Hilton, Sheraton и JW Marriott, принадлежат США, поэтому якобы опасны для российского лидера.
Встреча Путина и Эрдогана
В последний раз Путин посещал Анкару в 2014 году.
В сенябре 2023 года состоялась встреча Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Тогда Эрдоган не смог договориться с кремлевским диктатором о возобновлении "зерновой сделки" при посредничестве Стамбула.
Во время переговоров между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой кремлевского режима Владимиром Путиным произошел конфуз.Так, во время встречи президентов переводчик допустил эпическую ошибку, заявив, что между Турцией и Россией идет война.
Ордер на арест Владимира Путина
Ордер на арест Владимира Путина - ордера на арест двух граждан Российской Федерации: действующего президента Владимира Путина и российского уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, подозреваемых в незаконном принудительном перемещении украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию, выданные 17 марта 2023 года Международным уголовным судом (МУС) в Гааге.
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