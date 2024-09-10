Путин может принять важное решение после местных выборов в России - майор ВСУ

Россия может провести всеобщую мобилизацию населения сразу после местных выборов, однако, она будет происходить скрыто, отметил аналитик.

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Путин готовится принять важное решение после местных выборов в России / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин может принять решение о всеобщей мобилизации в России уже после проведения местных выборов. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман.

По его словам, до выборов никто не решился бы проводить мобилизационные мероприятия, поскольку это могло бы негативно сказаться даже на сфальсифицированной поддержке правящей партии. Ведь россияне понимают, что не удалось достичь поставленных целей - выхода на границы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

"Эти цели не будут достигнуты и до 1 октября, как приказывал Путин. Начнутся определенные движения в генералитете, они уже начались, ведь чистки происходят", - отметил он.

Гетьман также отметил, что мобилизация в России, скорее всего, состоится, но будет проходить тайно и с использованием хитростей.

"Вот войну там назвали "специальной военной операцией", хотя очевидно, что это вторжение и агрессия, так и здесь будет "специальная военная мобилизация", - резюмировал он.

Смотрите видео чата с Алексеем Гетьманом, в котором он спрогнозировал перспективы Курской операции и сроки окончания войны:

Кто такой Алексей Гетман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Мобилизация в России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, ВСУ продолжают наступательные действия в Курской области России, что побуждает Кремль к обсуждению возможности новой волны мобилизации. По данным Bloomberg, Россия может объявить о мобилизации до конца 2024 года из-за нехватки резервов.

Социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что мобилизация в России вполне возможна, однако это будет зависеть от ситуации на фронте, в частности на Донбассе и в Курской области.

Почти месяц ВСУ удерживают десятки населенных пунктов в Курской области, и России пока не удалось вытеснить украинские силы. Военный эксперт Олег Жданов отметил, что даже объявление мобилизации вряд ли изменит ситуацию, поскольку для этого уже поздно.

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