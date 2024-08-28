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Люди заканчиваются: что ждет Путина в случае объявления мобилизации - Гудков

Мария Николишин
28 августа 2024, 17:43
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Путин не пошел на еще одну волну, потому что в обществе быстро возникло недовольство, говорит Гудков.
Люди заканчиваются: что ждет Путина в случае объявления мобилизации - Гудков
Что ждет Путина в случае объявления мобилизации / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот

Бывший депутат Госдумы, российский оппозиционный политик Геннадий Гудков предположил, что ждет правящий в Кремле режим в случае мобилизации в России.

"Мы с коллегами и сыном (Дмитрием Гудковым, бывшим депутатом Госдумы, участником Антивоенного комитета, - ред.) спорим и активно обсуждаем ситуацию. Например, макроэкономические показатели указывают на наличие у Путина больших резервов. У него достаточно денег, предприятий и военных, чтобы вести войну неограниченное время. Не спорю с экономистами - пожалуй, когда речь идет о цифрах, они правы. Однако когда речь идет об анализе обычного уровня жизни людей, кажется, что проблем гораздо больше, чем с точки зрения макроэкономических показателей", - сказал он в интервью Главреду.

По его словам, мы часто увлекаемся экономикой, но забываем о людях.

"Войну ведут люди, а не роботы. Роботизированные системы уже на поле боя, но всем управляют люди, все зависит именно от них. И вот сейчас, на мой взгляд, в обществе накапливаются негативные предпосылки: усталость, моральная подавленность и принятие того, что бессмысленная война - надолго. Все это отражается на настроениях в окопах, а российская армия в интенсивных боях несет огромные потери", - отмечает бывший депутат Госдумы.

Он также добавляет, что в философии есть закон, согласно которому количество различных действий приводит к качественным процессам и новым явлениям.

"И я думаю, что сейчас внутри России как раз таки накапливаются количественные предпосылки, которые могут привести к изменению качества отношения к войне, правящему режиму и лично Путину. Кроме того, мы знаем, как резко упал рейтинг доверия к власти, когда была первая волна мобилизации. Путин не пошел на еще одну волну, потому что в обществе быстро возникло недовольство. В итоге решение было таким: откупиться, заплатить гробовым, и дать помощь. В Московской области уже новый рекорд - там платят за подписание контракта с Минобороны более 2 миллионов рублей, что эквивалентно сумме примерно в 22 тысячи долларов. Столько платят человеку, который еще даже не получил оружия и не поехал на обучение. Путин покупает чужие жизни, оценивая их, грубо говоря, в единовременную выплату плюс зарплату в 300 тысяч рублей в месяц", - говорит Гудков.

Он также подчеркивает, что Путин пошел на такие расходы только потому, что не хотел, чтобы новая волна мобилизации порождала резкий рост негативных настроений в отношении власти и войны.

"Но сейчас, похоже, мобилизованные заканчиваются. Власть будет до последнего разыгрывать мобилизацию за деньги, но поток людей, готовых за 22 тысячи долларов продаться, потерять здоровье или жизнь, исчерпывается. Это подтверждается планами, направленными на объявление второй волны мобилизации", - подытожил российский оппозиционный политик.

Смотрите видео, в котором Гудков сделал прогноз о сроках мобилизации в России:

Кто такой Геннадий Гудков

Геннадий Владимирович Гудков - российский предприниматель, политик, оппозиционер, полковник ФСБ России в отставке.

Председатель Центрального комитета Народной партии Российской Федерации (2004-2007), депутат Государственной Думы Российской Федерации третьего, четвертого, пятого и шестого созывов (2001-2012), заместитель председателя комитета ГД по безопасности, пишет Википедия.

Мобилизация в России - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, социолог, публицист и автор книг Игорь Эйдман заявил о том, что сценарий мобилизации в России вполне вероятен, однако все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации на фронте, в частности, на Донбассе и в Курской области.

Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве России сообщал, что Россия может объявить новую мобилизацию до конца 2024 года из-за недостатка резервов.

В свою очередь, российский политтехнолог и галерист Марат Гельман заявил, что Путину не остается ничего другого, кроме как объявить новую мобилизацию. Без мобилизации россияне не смогут стабилизировать российско-украинскую границу, не говоря уже о вытеснении ВСУ из Курской области.

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