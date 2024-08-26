У Путина разразились унылой угрозой Украине из-за Курской области

В Кремле решили не применять жесткую риторику в ситуации, когда Силы обороны Украины отбросили россиян и продвигаются в рамках операции в Курской области.

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Путин не будет принимать отдельного решения, чтобы "ответить" Украине на операцию в Курской областии - Песков / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Военная операция ВСУ в Курской области, мол, не останется без ответа. Об этом заявил кремлевский рупор Дмитрий Песков.

Как сообщает Интерфакс, комментируя слова посла РФ в США Анатолия Антонова о том, что Путин якобы уже принял решение об ответе, он очень размыто сказал о том, что ответ "обязательно будет".

"Речь не идет об отдельном решении. Разумеется, подобные враждебные действия не могут остаться без соответствующего ответа, и ответ обязательно будет", - путано подчеркнул Дмитрий Песков. видео дня

Операция ВСУ в Курской области – главные новости по теме:

Украина уже частично достигла трех целей в Курской области, написали журналисты The Wall Street Journal. В материале указано, что Киев держал в тайне от Запада детали по операции. Пока в Пентагоне не имеют представлениях о дальнейших действиях украинцев на Курщине.

Украина Курской операцией способна изменить ход войны, написали журналисты CNN. Армия доказала, что заслуживает более быстрой военной поддержки от Запада.

ВСУ мощно продвинулись в Курской области, сказал Владимир Зеленский. Украинские военные взяли под контроль еще два населенных пункта.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

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