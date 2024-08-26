'Путин исчезнет со своей элитой': в ОП описали, как операция на Курщине ударит по РФ

Россия вскоре пройдет через брутальный бунт, и глава Кремля исчезнет со своей элитой.

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В ОП описали, как операция на Курщине ударит по РФ/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео

Операция украинских военных в Курской области ускорит возникновение социальной катастрофы в стране-агрессоре России. РФ еще не готова к революции, там нет лидеров для альтернативы российскому диктатору Владимиру Путину. Но вскоре страна-агрессор пройдет через брутальный бунт, и Путин исчезнет со своей элитой.

Курская операция запустила в РФ процессы, которые подтолкнули россиян к осознанию, что нынешний глава Кремля не способен принимать важные и оперативные решения. Также россияне понимают, что мир не относится с уважением к России. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк у в разговоре с "24 Каналом".

По его словам, пока россияне не готовы к тому, чтобы устраивать бунты в России. Однако это произойдет вскоре, и в результате этого Путин просто исчезнет из-за невозможности удержать власть.

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Подоляк уверен, что россияне не принимают Путина как человека, который может решить серьезные вопросы, ведь в России действует классическая авторитарная вертикаль. По этой системе россияне боятся, но в то же время им все равно.

"Россияне живут в "лагере", где не воспринимаются протесты, национальных ценностей и желания защищать свою страну у этих людей, в отличие от Украины, нет.

Советник главы ОП отметил, что операция украинских военных в Курской области - это не быстрый процесс, в результате которого уже завтра в России могли бы происходить бунты и падать рейтинг российского диктатора Путина.

"В авторитарной стране рейтинг для диктатора ничто, когда он имеет силу власти. Путин считает, что он имеет силовую вертикаль, но она у него не настолько мощная. Прошлогодний бунт вагнеровцев этому доказательство, россияне не сопротивлялись и поддерживали Пригожина", - сказал Подоляк.

Россияне в Курской области понимают, что это их страна является инициатором войны, и она повернулась к ним другой стороной. Также россияне видят, что до войны они могли свободно передвигаться по миру, вели бизнес и покупали недвижимость, а сегодня мир уже не относится к ним с уважением, санкции продолжают работать и ситуация для них ухудшается. Такие процессы могут привести к социальной катастрофе в РФ, уверен Подоляк.

"Это запущенные процессы, которые приведут к социальной катастрофе. Курская операция должна придать им ускорение. Россия пока не готова к революции, там нет лидеров для альтернативы Путину. Эта страна вскоре пройдет через грубый бунт и Путин исчезнет со своей элитой", - подчеркнул советник главы ОП.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Могут ли в РФ устранить Путина - последние новости

Напомним, российский политтехнолог, галерист Марат Гельман сказал, кто может всколыхнуть режим в РФ. Часть лояльной Путину политической массы получила серьезный сигнал, что Путин не так силен. Главу Кремля уже не так боятся приближенные к нему люди.

Также ранее социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман отмечал, что в правящей верхушке РФ зреет недовольство диктатором и войной. Но пока дела у Путина на войне еще более-менее, верхушка в РФ не реализует свои планы.

Напомним, рейтинг Путина рекордно упал за все годы полномасштабного вторжения. Ранее рейтинг Путина падал из-за волн мобилизации и действий Пригожина.

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