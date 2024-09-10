Белый дом передал Конгрессу тайный доклад о войне в Украине: что известно

По данным СМИ, конгрессмены могут заблокировать помощь США для Украины из-за задержки в представлении стратегии Соединенных Штатов по войне в Украине.

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Конгрессмены рассматривают возможность блокировки помощи для Украины / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Администрация президента США Джо Байдена направила в Конгресс засекреченный доклад относительно своей стратегии в войне в Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 3 анонимных источника.

По словам помощника одного из конгрессменов, долгожданный отчет поступил в понедельник, но законодатели еще не успели с ним ознакомиться. Два других источника также подтвердили доставку доклада, сохраняя анонимность из-за засекреченности информации.

Поддержку политики Байдена в отношении Украины оказывают демократы и большинство республиканцев, хотя некоторые республиканцы критикуют администрацию за ограничения на использование украинцами американского оружия, в частности, за отказ поставлять системы, способные поражать цели на территории России.

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Вашингтон ограничивает использование таких систем из-за ограниченности запасов ракет, сомнений в их эффективности против российских сил, которые часто находятся вне досягаемости, и опасений эскалации конфликта.

Некоторые члены Конгресса, разочарованные задержкой доклада, рассматривают возможность блокирования дальнейшего финансирования для Украины.

Сенатор Джим Риш, ведущий республиканец в Комитете по международным отношениям Сената, отметил в заявлении для Reuters в конце августа, что поддерживает помощь Украине, но делает это не безоговорочно.

"С первых дней войны (президента России Владимира - ред.) Путина против Украины мы обратились к администрации Байдена-Харриса с просьбой разработать стратегию, как США и наши союзники могут помочь Украине победить в войне. Когда они не ответили на наши запросы, мы законодательно обязали их прислать стратегию в Конгресс, но крайний срок истек, а ответа нет. Президент Байден и вице-президент (Камала - ред) Харрис обязаны предоставить стратегию не только нам, но и американскому народу, и их бездействие свидетельствует о том, что они ее не имеют или боятся ею поделиться", - сказал Риш.

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Помощь США для Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Джо Байден анонсирует новый пакет помощи по безопасности для Украины. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоялось на авиабазе НАТО в Рамштайне (Германия) при участии президента Украины Владимира Зеленского.

Россия передислоцировала свою авиацию за пределы зоны поражения ракет ATACMS, которые применяются для ударов авиационными бомбами. Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи в Рамштайн отметил, что ни одно отдельное оружие не сможет изменить ход войны. Поэтому важно сосредоточить усилия на поддержке Украины, чтобы она могла успешно защищать свою территорию.

Западные аналитики отметили, что в последнее время США продолжают высказывать новые причины ограничения использования Украиной американского оружия для ударов по территории России. По мнению источников издания "The Economist", администрация Джо Байдена может избегать шагов, которые могли бы усложнить будущую "перезагрузку" отношений с Москвой.

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