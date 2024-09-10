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Ситуация тяжелая: в Пентагоне назвали цель наступления России на Покровском направлении

Юрий Берендий
10 сентября 2024, 08:18
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В Пентагоне отметили, что цель российских оккупантов на Покровском направлении заключается в оккупации города Покровск, продолжаются интенсивные бои.
Ситуация тяжелая: в Пентагоне назвали цель наступления России на Покровском направлении
В Пентагоне оценили ход боев на Покровском направлении / Коллаж Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, deepstatemap

Министерство обороны США оценивает ситуацию вокруг Покровска как продолжение ожесточенных боев и отмечает, что город не находится под контролем российских войск, несмотря на заявления российской пропаганды. Об этом заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер во время брифинга в понедельник, передает Укринформ.

"Россияне пытаются пробиться в этот город",- отметил представитель оборонного ведомства США.

Он подчеркнул, что российские войска пока не контролируют город, но их заявления о частичном захвате Покровска свидетельствуют о том, что они стремятся достичь этой цели.

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"То, что происходит вокруг Покровска, это интенсивные бои",- добавил представитель Пентагона.

По словам Райдера, силы РФ продолжают наступление в направлении Покровска и пытаются усилить свои усилия.

В то же время представитель Пентагона отметил "тяжелую борьбу" украинских военных.

Кроме того, он отметил, что во время последней встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в Рамштайн обсуждали, как лучше всего помочь Украине в обороне этого региона.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Что такое Пентагон?

Пентагон - это здание Министерства обороны США в форме пятиугольника. Расположено в штате Вирджиния вблизи Вашингтона. Также Пентагоном называют само Министерство обороны США. Самое большое офисное здание в мире. В Пентагоне Министерство обороны США принимает важнейшие военные решения, пишет Википедия.

Бои на Покровском направлении - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные силы пытаются оказывать давление на Покровском направлении и частично преуспевают, оттесняя украинские войска. Ситуация в этом районе остается напряженной. Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин объяснил, почему Покровск является стратегически важным городом: его захват обеспечил бы врагу больше возможностей для дальнейшего наступления из-за важной логистической роли города.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что на этом направлении наблюдается снижение интенсивности российских атак.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на Покровском направлении за последние несколько дней улучшилась, но для окончательных выводов необходимо дождаться полной стабилизации.

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