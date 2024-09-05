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Путин потерял шанс: прорыв ВСУ в Курской области вскрыл большую проблему РФ

Анна Косик
5 сентября 2024, 05:07
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Кремлевский диктатор сейчас может поставить всех под ружье, или в России повторится сценарий 1917 года.
Путин потерял шанс: прорыв ВСУ в Курской области вскрыл большую проблему РФ
Ни народ ни чиновники не оказали сопротивления в Курской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот, скрин с DeepState

Уже почти месяц, как ВСУ зашли на территорию Курской области на взяли под контроль десятки населенных пунктов. С этого времени врагу так и не удалось выбить украинские силы со своих земель.

И сейчас вряд ли оккупантам в этом поможет даже объявление мобилизации. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. По его словам, такой ход мог бы помочь стране-агрессору России изменить ситуацию, но сейчас уже поздно.

"Продержаться на дефиците личного состава три-четыре месяца невозможно. Новая волна мобилизации в РФ по качеству будет значительно ниже, чем предыдущая. В ту волну мобилизации рекорд составлял три недели - уже через три недели с момента объявления мобилизации мы увидели на фронте первых мобилизованных. Но это был резерв первой очереди, таких можно было без подготовки бросать в бой. А сейчас пойдет резерв второй очереди, а это те, кого надо готовить, те, кто нормативы выполняют на слабую тройку", - пояснил он.

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Жданов отмечает, что Курская операция в целом открыла агрессора Россию не с лучшей стороны, ведь местное население не пошло в ополчение, чтобы защитить даже собственный дом, а местные власти на правоохранители просто сбежали.

Ярким примером этого является город атомщиков Курчатов, где сейчас осталось около 200 человек, а полиция и администрация покинули город. Единственные, кто там работают - частные фирмы, которые роют окопы вокруг Курской АЭС. Однако они на этом просто зарабатывают деньги.

"В Курской области нет того, что было у нас в 2022 году, когда образовалась Территориальная оборона. Вспомните Тероборону северо-восточных областей - о ней легенды складывались, когда эти люди громили российские войска. Путин не может сказать: "Вставай, страна огромная!" Потому что в ответ ему страна скажет: "Да пошел ты! Ты "СВО" начал, вот ты и заканчивай. Мы хотим мира"", - отмечает эксперт.

Россияне и бурно реагируют даже когда в их сторону летят дроны, или суют войска они сразу спрашивают, а где же российская ПВО и армия. У них совсем другое отношение, чем у украинцев.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

Недавно предизент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ продолжают пополнять обменный фонд для Украины и вытеснять войну на российскую территорию, комментируя успехи украинских сил в Курской области.

Ранее Зеленский заявлял, что Курская операция может повлиять на ситуацию на Покровском и Торецком направлении, где "возможно уменьшение обострения из-за уменьшения количества российских войск".

Напомним, ВСУ продолжают не только продвигаться вглубь России, но и уничтожать ее боевой потенциал. Так на днях в Курской области была уничтожена еще одна колонна российских вооруженных сил, а также понтонная переправа.

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