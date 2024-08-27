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РФ готова на 90%: Гудков назвал дату объявления новой волны мобилизации

Руслана Заклинская
27 августа 2024, 19:39
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Генштаб РФ и военные комиссариаты уже завершают подготовку к объявлению мобилизации, рассказал Геннадий Гудков.
РФ готова на 90%: Гудков назвал дату объявления новой волны мобилизации
Военкоматы РФ получили приказ подготовиться к мобилизации / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikimedia.org, facebook.com/GenGudkov

Генеральный штаб России и военные комиссариаты уже получили приказ подготовиться к мобилизации. Ее могут объявить 6 сентября. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший депутат Госдумы, российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

"Я не говорю о том, что она обязательно начнется с этой даты, но такая команда военкоматам от Генштаба поступила. Военкоматам поручили выяснить информацию о призывниках, подготовить приемные пункты, списки и провести другие мобилизационные мероприятия. Министерству внутренних дел, местным администрациям и другим ведомствам скомандовали оказать поддержку в реализации таких планов", - отметил он.

По его словам, военные комиссариаты планируют завершить подготовку к началу сентября, чтобы доложить Генеральному штабу о готовности к мобилизации. Они должны оценить количество россиян, которых можно призвать для дальнейшего обучения и отправки на фронт.

"В Генштабе и военкоматах обсуждают вопрос, хватит ли ресурсов для мобилизации, и где их брать. Если ресурса будет достаточно, им и ограничатся. Но если людей не будет хватать, на войну могут забрать и студентов. Такие разговоры уже идут", - заявил Гудков.

Российский оппозиционный политик сказал, что мобилизовать могут студентов старших курсов, которые проходили обучение на военных кафедрах. Обсуждается также возможность мобилизации студентов высших учебных заведений, которые получили военное образование. Их могут призвать как сразу, так и после дополнительных сборов.

"Если людей для отправки на войну все равно не хватит, военкоматы и Генштаб могут предложить рассмотреть вопрос об отмене отсрочки от службы в армии для студентов определенных высших учебных заведений. Студентов 1 курсов трогать не будут, а вот студенты 2-3 курсов уже могут остаться без отсрочек. Поэтому в бой могут пойти студенты", - добавил он.

Гудков отметил, что дискуссии о призыве студентов уже продолжаются на уровне руководства военных комиссариатов и Генштаба страны-агрессора России. Официальное решение по мобилизации может быть принято не 6 сентября, а позже - в октябре или ноябре. Однако последние события, в частности наступление украинских защитников в Курской области, указывают на то, что мобилизацию в РФ могут объявить раньше, чем в конце года.

"Выяснилось, что любая хорошо подготовленная и вооруженная армия проходит в Россию, как нож в масло - без всяких проблем, не встречая никакого серьезного сопротивления. Именно эта ситуация может подтолкнуть Кремль провести мобилизацию раньше запланированных сроков. Я убежден, что Россия уже сейчас на 90% готова объявить новую волну мобилизации", - подчеркнул Гудков.

Смотрите видео, в котором Гудков сделал прогноз о сроках мобилизации в России:

Кто такой Геннадий Гудков

Геннадий Владимирович Гудков - российский предприниматель, политик, оппозиционер, полковник ФСБ России в отставке.

Председатель Центрального комитета Народной партии Российской Федерации (2004-2007), депутат Государственной Думы Российской Федерации третьего, четвёртого, пятого и шестого созывов (2001-2012), заместитель председателя комитета ГД по безопасности, пишет Википедия.

Мобилизация в России на фоне наступления в Курской области - прогнозы

Как сообщал Главред, Кремль в панике готовится объявить новую мобилизацию. Масштаб российских потерь все больше затрудняют поддержку текущей стратегии медленного продвижения в Украине.

Ранее разведка Министерства обороны Великобритании заявляла, что Владимир Путин планировал набрать еще 420 тысяч военных. В ведомстве также уточнили, что всеобщую мобилизацию могут объявить разве что после президентских "выборов".

Военный эксперт Роман Свитан считает, что Путин может прибегнуть к мобилизации только в случае серьезных провалов на фронте, но, вероятно, не раньше весны 2024 года. Если мобилизация будет объявлена позже, боеспособный личный состав появится к весне.

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