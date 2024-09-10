Путина могут свергнуть: Гетьман назвал сроки и главное условие

В России уже убивали царей или осуществляли дворцовые перевороты. И Путина может постигнуть та же участь.

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Алексей Гетьман спрогнозировал, что будте с Путиным до после октбяря / Коллаж: Главред, фото: скриншот, сайт Кремля, facebook.com/alexeyhetman

Операция в Курской области ВСУ может иметь крайне негативные последствия для российского диктатора Владимира Путина. Что ждет хозяина Кремля, рассказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман.

"Если мы не выведем войска из Курской области до 1 октября, а, наоборот, распространим там наш контингент, то [последствия будут] существенные", - сказал эксперт во время чата на Главреде.

Гетьман напомнил, что в России уже убивали царей или осуществляли дворцовые перевороты.

"Путин, конечно, несокрушимый и великий, но там есть и другие. Вспомните, как в России убивали царей или осуществляли дворцовые перевороты. Вспомните Хрущёва, который имел всю полноту власти и мог делать в тогдашнем Советском Союзе всё что угодно. Но всё равно его свергли. Так было и с Горбачёвым. Поэтому нечто подобное может произойти и с Путиным", - считает он.

По словам Гетьмана, "неприятность" с Путиным может произойти, если Путин поедет в Крым.

"По крайней мере так было с Хрущёвым и Горбачёвым. Поэтому Путину не стоит ездить в Крым. Хотя он туда и не ездит, вероятно, что-то чувствует", - добавил эксперт.

Кто такой Алексей Гетьман Майор запаса Вооруженных сил Украины. Проходил службу в батальоне имени генерала Кульчицкого. Ветеран российско-украинской войны. Выступает в качестве военного эксперта и аналитика в ряде ведущих СМИ.

Смотрите видео чата с Алексеем Гетьманом, в котором он спрогнозировал перспективы Курской операции и сроки окончания войны:

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

Президент Владимир Зеленский рассказал в интервью NBC News, что Украина намерена бессрочно удерживать взятые под контроль российские территории в Курской области.

Зеленский подчеркнул, что Украине не нужна та земля и она не намерена привносить туда "свой образ жизни". Сама Курская область, добавил президент, является частью "мирного плана", предложенного, в том числе, США.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина осуществила операцию в Курской области, поскольку этот регион оказался самым уязвимым местом в обороне российских оккупантов. Наступление ВСУ перенесло боевые действия на территорию РФ и значительно пополнило украинский обменный фонд.

Офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров прокомментировал перспективы операции украинских сил в Курской области.

"Я считаю, что если будут возможности для дальнейшего захвата каких-либо позиций, мы, конечно же, это будем делать", - считает он.

Полковник запаса, член Ассоциации полковников из Литвы Вайдотас Малинионис заявил, что Курская операция ВСУ может оказать большое влияние на исход войны в пользу Украины.

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