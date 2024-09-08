ВСУ могут взять под контроль областной центр РФ: офицер назвал направление удара

ВСУ отогнали россиян за реку Сейм, закрепились там и удерживают позиции, говорит Андрей Крамаров.

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Офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров прокомментировал перспективы операции украинских сил в Курской области.

"Если мы видим, что какое-то продвижение нам будет даваться очень большой ценой, то в нем нет никакого смысла. Закрепиться на рубежах, которые можно удерживать, как говорится, "малой кровью", если держать для россиян определенную точку напряжения, – это я считаю эффективным", - подчеркнул он в интервью Оbozrevatel.

Эксперт напомнил о том, что ВСУ отогнали россиян за реку Сейм, закрепились там и удерживают позиции.

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"Я считаю, что если будут возможности для дальнейшего захвата каких-либо позиций, мы, конечно же, это будем делать", - считает он.

Вместе с тем собеседник отметил, что по поводу продолжения движения вглубь территории Курщины имеются вопросы.

"Возможно, при условии полного вытеснения россиян с Харьковщины было бы целесообразно создать такую же зону еще в Белгородской области. Тем более что расстояние от границы до Белгорода около 45 километров. Взятие под контроль областного центра – это серьезная проблема для РФ", - добавил Крамаров.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

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Операция ВСУ в Курской области продвигается согласно плану. Все определенные задачи украинские защитники успешно реализуют. Об этом ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщалось ранее, ВСУ мощно продвинулись в Курской области. Об этом сказал Владимир Зеленский. Украинские военные взяли под контроль еще два населенных пункта.

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