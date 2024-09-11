Харрис - идеальный кандидат для Путина: политолог объяснил, что произошло на дебатах

Харрис занимает более последовательную проукраинскую позицию и декларирует ее.

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Путин ранее заявлял, что ему импонирует Харрис. Но, по мнению политолога, это - всего "игра" / Коллаж Главреда. Фото: instagram.com/kamalaharris/

На дебатах кандидатов в президенты США в среду, 11 сентября, об Украине "ничего нового не прозвучало", заметил в блоге Главреда политолог Петр Олещук. Российско-украинская война как для Трампа, так и для Харрис остается лишь "дополнительным" вопросом. Однако поддержка же Путиным Харрис - всего лишь "игра".

Трамп вообще старается избегать конкретики - чтобы это не влияло на его поддержку другими группами избирателей, пояснил Олещук.

Для Харрис, как и для Трампа, внешняя политика, в том числе и Украина, не является ведущей в предвыборной кампании.

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Ключевую роль здесь будут играть те кандидаты, которых Трамп и Харрис выбрали себе на пост госсекретаря и советника по внешнеполитическим вопросам.

"Сделать какие-то выводы о последствиях для Украины в результате избрания одного или другого кандидата на основании этих дебатов невозможно. Ведь никакой содержательной информации не прозвучало", - отметил эксперт.

Вместе с тем, согласился политолог, позиция Харрис по Украине выглядела более последовательной, тогда как позиция Трампа тяготеет к российской пропаганде. По мнению Олещука, вопрос Украины Трампу "мешает".

Для Путина, отдельно заметил Олещук, нет выгодного кандидата - его поддержка Харрис является лишь "игрой".

"На самом деле Путин заинтересован в том, чтобы разжигать вражду и конфликты внутри государств Запада, а более желательно для России, чтобы там дело доходило до откровенного противостояния", - подчеркнул политолог.

Дебаты Трампа и Харрис - основное

В США состоялись дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Представители Республиканской и Демократической партий высказались о войне в Украине. Харрис заявила о поддержке Киева, а Трамп дважды уклонился от прямого ответа и сказал, что в интересах Америки, чтобы война закончились.

По мнению политолога Петра Олещука, дебаты состоялись с лучшим для Камалы Харрис результатом. Тогда как у Дональда Трампа возникли проблемы с приспособлением к новому оппоненту.

Предыдущие дебаты Трампа с Байденом, состоявшиеся 27 июня, закончились для демократов настолько плохо, что Байден был вынужден отказаться от дальнейшего участия в президентской гонке.

Многие американцы до сих пор изучают кандидатуру Харрис, подчеркнул аналитик Юрий Богданов, и именно на их мнение больше всего могут повлиять дебаты. Пока американцы довольны: перед снятием Бадена баланс приверженности Харрис составлял -17% (как у Трампа), сейчас он уже +1%.

Кто такой Петр Олещук? Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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