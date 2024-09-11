Запад ждет от Украины более реалистичный план "Б" в войне с Россией - WSJ

Помощь Запада не может длиться годами, а полная победа Киева требует сотни миллиардов евро, что якобы фактически невозможно.

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Украине нужен план "Б" в войне с РФ - WSJ / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 4 отдельная танковая бригада

Украине нужно определить более реалистичные цели войны, чтобы западные лидеры могли активнее отстаивать перед избирателями необходимость поставлять оружие и помощь Киеву.

Как пишет The Wall Street Journal, Украина вынуждена задуматься о плане "Б" в войне с Россией. В нем должна быть стратегия на дальнейшее противостояние в следующему году.

В среду в Киев прибудут госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми, которые встретятся с официальными лицами страны и обсудят видение украинской победы, а также необходимые для этого ресурсы.

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Высокопоставленные чиновники из Европы утверждают, что полная победа Киева потребует от Запада поддержки в сотни миллиардов долларов, а это фактически невозможно. Переговоры в Киеве с представителями Лондона и Вашингтона могут при этом усилить потенциал ВСУ.

"Это может быть прелюдией к подписанию США и Великобританией использования Украиной ракет большой дальности для поражения целей в России, но официальные лица предупреждают, что окончательное решение еще не принято", — говорится в сообщении.

Издание напоминает, что происходит это перед важным событием — Генеральной ассамблеей ООН, куда прибудет и Владимир Зеленский. Президент Украины в ходе поездки в Нью-Йорк хочет встретиться с главой Белого дома Джо Байденом, а также кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Камалой Харрис и представить им план победы в войне.

На Западе убеждены, что выборы в США — критически важный момент, ведь они определят, на какую помощь может рассчитывать украинская сторона, однако мало кто считает, что поддержка на нынешнем уровне может длиться много лет.

Что такое The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

План победы Зеленского - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский разрабатывает собственный план действий, направленный на завершение войны этой осенью. Он надеется на международное давление на Россию, чтобы добиться мира на условиях, которые будут приемлемыми для Украины.

В сентябре Зеленский планирует представить Соединенным Штатам свой план победы в войне с Россией. Политолог и преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук считает, что этот документ может стать ответом на критику, однако основная цель - добиться отмены ограничений на использование американского оружия для ударов по территории России.

По словам Зеленского, во время встречи с делегацией Конгресса США обсуждался план победы Украины. Он сообщил, что все детали плана будут переданы президенту США Джо Байдену и кандидатам в президенты Дональду Трампу и Камале Харрис.

Известно, что операция ВСУ в Курской области является частью масштабного "плана победы" Украины в войне против России, который состоит из пяти пунктов.

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