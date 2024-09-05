Заставит РФ закончить войну: Зеленский раскрыл новые детали 'плана победы' Украины

Зеленский раскрыл детали "плана победы" Украины отметив, что в случае его реализации РФ будет вынуждена закончить войну против Украины и принять устав ООН.

https://glavred.info/ukraine/zastavit-rf-zakonchit-voynu-zelenskiy-raskryl-novye-detali-plana-pobedy-ukrainy-10594457.html Ссылка скопирована

Зеленский рассказал, что заставит РФ закончить войну / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Операция ВСУ в Курской области является частью глобального "плана победы" Украины в войне против России, который состоит из пяти пунктов. О деталях "плана победы" Украины, который будет представлен президенту США Джо Байдену рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News.

"Я хотел показать план победы президенту Байдену, но я хотел его показать после того, как у нас будет успех на Курщине. И поэтому я до этого это не делал. И поэтому я ему обязательно это покажу. Наше понимание, наше понимание, как все должно быть, как Украина может победить", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что этот "план победы" Украины может быть реализован при помощи западных союзников, несмотря на мнение России.

видео дня

"Для меня это было очень важно, чтобы потом в диалоге никто не сказал, пойдет на это Россия или не пойдет. От них не зависит этот план. И в этом есть выбор наших партнеров: или они согласятся, чтобы Украина победила, или они не готовы к нашей победе, а готовы только к сдерживанию Путина. И я хочу для нашего народа найти этот ответ также. Он очень важен", - сказал он.

Президент Украины указывает на то, что "план победы" Украины состоит из 5 пунктов.

"Четыре это то, что нам необходимо, и один это после войны", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина абсолютно точно хочет закончить войну против России и этот план абсолютно будет способствовать этому.

"Он направлен сугубо на то, чтобы заставить Россию закончить войну. Заставить их понять, что это бессмыслица, то, что они наделали. Заставить их принять устав ООН, принять правила мира. Вот на что направлен мой план. Но и при этом он направлен на усиление Украины. Максимальное усиление Украины для того, чтобы заставить Россию закончить войну", - резюмировал президент Украины.

Что известно об украинской формуле мира / Инфографика: Главред

Формула мира Зеленского Формула мира Украины - инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем. Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.



Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

Война в Украине - последние заявления Зеленского относительно ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешение на использование дальнобойного оружия против стратегически важных военных объектов на территории России может способствовать вытеснению оккупантов из Украины и защите гражданского населения.

Также Зеленский подтвердил, что операция ВСУ в Курской области развивается в соответствии с планом, а все поставленные задачи украинские силы выполняют успешно.

Президент добавил, что благодаря операции в Курской области Украина значительно пополнила обменный фонд, взяв в плен более 600 российских военных. Это открывает возможности для обмена украинских пленных, находящихся в России.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред