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"Сырский способен на риск": как ВСУ могут разрушить планы РФ возле Покровска

Анна Ярославская
5 сентября 2024, 12:43
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Все зависит от от того, запланировал ли Генеральный штаб определенный контрнаступательный маневр.
'Сырский способен на риск': как ВСУ могут разрушить планы РФ возле Покровска
Если Сырский запланировал удар, планы россиян могут быть разрушены вдребезги, считает Жирохов / Коллаж: Главред, фото: Главнокомандующий ВС Украины, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

У Сил обороны Украины есть возможность остановить стремительное продвижение российской оккупационной армии на Покровском направлении. Однако все зависит от от того, запланировал ли Генеральный штаб определенный контрнаступательный маневр. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, историк и журналист Михаил Жирохов.

По его словам, россияне наступают на Покровском направлении, в районе Селидово, втягиваются в бои и делают очень уязвимыми свои фланги.

"Как по мне, они мало внимания уделяют флангам. В военной науке, если говорить о тактике, есть такой маневр, который предполагает обрезание флангов и удар в основание наступательной группировки", - объяснил он.

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"И если Сырский запланировал такой удар, планы россиян могут быть разрушены вдребезги. Это очень рискованная операция, но мы уже видели, что Сырский способен на риск", - резюмировал Жирохов.

Кто такой Михаил Жирохов?

Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольское Донецкой области.

Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах.

Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что уже через неделю мы увидим первые бои за город Покровск.

ВСУ восстановили утраченные позиции возле Покровска. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что ВСУ продолжают удерживать Мариновку (южнее Новогродовки), что, по его мнению, мешает оккупантам продвигаться на юг к Селидово.

Российская оккупационная армия в течение прошлой недели ускорила свое наступление к Покровску в Донецкой области, приблизившись к его окрестностям на расстояние около 10 километров. Темп продвижения российских захватчиков может стать медленнее, если оккупанты войдут в жилые районы города. Такой прогноз сделала британская разведка.

Российские оккупанты пытаются продвигаться на Покровском направлении. Если они смогут захватить Покровск, то тогда ситуация станет более сложной и опасной в Днепре. Об этом в интервью Главреду рассказал майор Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

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