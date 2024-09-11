Есть погибшие и раненые: россияне ударили по Днепропетровщине баллистикой

В результате ракетного удара погиб по меньшей мере один человек в Каменском районе области.

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Россияне ударили по Каменскому району / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ГСЧС

Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. Мощные взрывы прогремели в Каменском районе. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Взрыв был в Каменском районе. Прошу - до отбоя ничего не выкладываем. Информационная тишина", - написал он.

Впоследствии он добавил, что в результате удара погиб по меньшей мере один человек. Есть также и пострадавшие.

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"Каменский район... Из-за атаки россиян есть погибший. Не обошлось и без пострадавших. В области продолжается тревога. Не игнорируйте", - добавил Лысак.

Россияне ударили по Каменскому району / фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Россияне ударили по Каменскому району / фото: скриншот

Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета - разновидность ракетного оружия. Большую часть полета совершает неуправляемо по баллистической траектории, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Примерное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000-2500-4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500-6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используют как стратегические и оснащают ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень затрудняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

Взрывы в Украине - Россия готовится к новому удару

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Россия может осуществить массированный обстрел Украины "в ближайшие недели".

Ситуацию осложняет и тот факт, что россияне уже могли получить иранские баллистические ракеты и могут применить их в паре со своими крылатыми ракетами, истощая украинскую ПВО.

К слову, этой ночью, 10 сентября, Россия осуществила массированную атаку дронами на Киев. Воздушную тревогу объявили около 04:00 - и продолжалась она почти два часа. Все это время вражеские дроны заходили в сторону столицы с разных направлений. Но силами и средствами ПВО все БПЛА были уничтожены.

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