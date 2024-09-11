Есть погибшие и раненые: россияне ударили по Днепропетровщине баллистикой

Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. Мощные взрывы прогремели в Каменском районе. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
"Взрыв был в Каменском районе. Прошу - до отбоя ничего не выкладываем. Информационная тишина", - написал он.
Впоследствии он добавил, что в результате удара погиб по меньшей мере один человек. Есть также и пострадавшие.
"Каменский район... Из-за атаки россиян есть погибший. Не обошлось и без пострадавших. В области продолжается тревога. Не игнорируйте", - добавил Лысак.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
Что такое баллистическая ракета?
Баллистическая ракета - разновидность ракетного оружия. Большую часть полета совершает неуправляемо по баллистической траектории, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление.
По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Примерное разделение ракет по дальности полета:
- Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
- Баллистическая ракета средней дальности (1000-2500-4500 км).
- Межконтинентальная баллистическая ракета (4500-6000 км).
Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используют как стратегические и оснащают ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень затрудняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.
Взрывы в Украине - Россия готовится к новому удару
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Россия может осуществить массированный обстрел Украины "в ближайшие недели".
Ситуацию осложняет и тот факт, что россияне уже могли получить иранские баллистические ракеты и могут применить их в паре со своими крылатыми ракетами, истощая украинскую ПВО.
К слову, этой ночью, 10 сентября, Россия осуществила массированную атаку дронами на Киев. Воздушную тревогу объявили около 04:00 - и продолжалась она почти два часа. Все это время вражеские дроны заходили в сторону столицы с разных направлений. Но силами и средствами ПВО все БПЛА были уничтожены.
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