'Громко' в Киеве: в КГГА опровергли свою же версию о взрыве газа

В КГГА опровергли свою же версию о взрыве газа на территории столичного автотранспортного предприятия в воскресенье утром, 8 сентября.
Ранее пресс-служба КГГА в Telegram сообщала, что взрыв на предприятии имел техногенное происхождение и произошел из-за взрыва газа.
В то же время теперь городские власти утверждают, что взрыв "не связан с работой систем газоснабжения", поскольку само "здание не газифицировано".
"Сегодня в Голосеевском районе произошел взрыв на территории АТП. Однако предварительная информация о взрыве газа не подтвердилась - по информации АО "Киевгаз", здание газифицировано не было", - говорится в новом сообщении КГГА.
В аварийную службу "Киевгаза" поступила заявка о взрыве неизвестной смеси. По прибытии на место выяснилось, что здание, на территории которого произошел взрыв, не газифицировано.
Что такое Киевская городская государственная администрация (КГГА)?
Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городской власти, пишет Википедия.
Взрыв в Киеве - главное
В воскресенье утром, 8 сентября, в Киеве прогремел мощный взрыв. В столице в то время не объявляли воздушную тревогу.
Позже стало известно, что взрыв техногенного происхождения произошел на территории автомобильного автотранспортного предприятия в Голосеевском районе Киева. СМИ утверждали, что взорвался, вероятно, газовый баллон.
ГСЧС работают на месте происшествия. Известно о двух погибших. В то же время столичные власти сообщали о третьей жертве.
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