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Есть только одно условие: секретарь СНБО оценил вероятность переговоров с Россией

Юрий Берендий
8 сентября 2024, 15:33
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В СНБО отметили, что Украина продолжает подготовку к следующему саммиту мира в рамках реализации "формулы мира" президента Зеленского.
Есть только одно условие: секретарь СНБО оценил вероятность переговоров с Россией
Секретарь СНБО прокомментировал возможность переговоров с Россией / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российская Федерация не готова к проведению реальных переговоров с Украиной, ведь стратегическая культура российского руководства отличается от привычного, демократического подхода. Об этом в эксклюзивном интервью французскому изданию Le Monde рассказал секретарь СНБОУ Александр Литвиненко, передает Укринформ.

По его словам, с Россией можно проводить переговоры исключительно с позиции силы.

"Россия не готова к серьезным переговорам. Проблема заключается в том, чтобы посадить Путина за стол переговоров. Россияне имеют другую стратегическую культуру, чем Запад. С ними можно разговаривать только с позиции силы. Поэтому вы должны помочь нам победить Россию, вооружив нас. Иначе война продолжится на других территориях", - сказал секретарь СНБО.

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В то же время он подчеркнул, что Украина продолжает внедрять мирную инициативу президента Зеленского, в частности готовит будущий мирный саммит.

Литвиненко также ответил на вопрос об очистке украинских государственных структур от российских агентов. Он отметил, что этот процесс почти завершен, иначе Россия узнала бы о подготовке к Курской операции.

"Очищение произошло. Это ответственность СБУ. Это требовало огромной работы, потому что Россия работала против нас в течение тридцати трех лет с момента обретения независимости. Курская операция показала, что Украина может организовывать масштабные операции против россиян. Если бы кто-то из их агентов узнал бы об этом, все было бы иначе. Конечно, российская агентура все еще есть, но ее значительно меньше", - детализировал Литвиненко, назвав Курскую операцию "значительным успехом".

Кроме того, он призвал европейцев положить конец анонимности в интернете и усилить противодействие российской пропаганде, которая подрывает стабильность и разрушает репутацию Запада.

Формула мира инфографика
Что известно об украинской формуле мира / Инфографика: Главред

Кто такой Александр Литвиненко

Украинский ученый, государственный деятель, генерал-майор запаса. С 4 апреля 2014 года до 13 августа 2019 года - заместитель секретаря СНБО. С 13 августа 2019 до 23 июля 2021 года - директор Национального института стратегических исследований. С 23 июля 2021 года назначен председателем Службы внешней разведки. С 26 марта 2024 года - Секретарь СНБО, пишет Википедия.

Мирные переговоры с Россией - что известно об украинской формуле мира

Напомним, как ранее сообщал Главред, советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США стремятся поддержать Украину и президента Владимира Зеленского, чтобы обеспечить им сильную позицию для будущих мирных переговоров по завершению войны с Россией.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор готова вернуться к переговорам с Украиной, однако с условием - Кремль хочет возобновить диалог на основе соглашения, достигнутого в Стамбуле в 2022 году. Это заявление Путин сделал на Восточном экономическом форуме.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что на этом этапе переговоры между Украиной и Россией не приведут к справедливому и длительному миру. По его словам, есть как минимум три веские причины, почему любой диалог с Путиным сейчас будет бесполезным.

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