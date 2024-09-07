Путин сильно спешит: элита РФ выдвинула диктатору ультиматум начать переговоры

Как предполагает Голобуцкий, что-то заставляет Путина брать экстренную передышку.

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Путин все больше намекает о переговорах с Украиной / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 4-я ОТБр

Как известно, перед швейцарским саммитом мира диктатор РФ Владимир Путин публично выдвинул ультиматум: Украина должна отказаться от 4-х областей, причем в административных границах, а не по линии фронта. Теперь же Путин резко переобулся в воздухе.

Неожиданно, на форуме во Владивостоке, агрессор сослался на стамбульские предложения как "настоящие", в противовес другим, "эфемерным". Такое изменение риторики прокомментировал эксперт Алексей Голобуцкий.

"Это там, где Украина отказывается от НАТО (это назвали "соблюдением постоянного нейтралитета" - при том, что по более 500 лет даже Швейцария отказывается от нейтральной позиции из-за России). А заодно от ядерных намерений и от иностранного контингента и оружия (то есть, от Петриотов в том числе). Никаких совместных с НАТО учений. Ну и идиотский "законодательный запрет фашизма, нацизма и агрессивного национализма". Там где-то еще были права русскоязычных и русского языка", - вспоминает эксперт. видео дня

Стамбульские переговоры - что о них известно Переговоры Украины и России сначала на территории Беларуси, а затем в Турции состоялись весной 2022 года. 10 марта в рамках дипломатического форума в Анталье прошла встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, а переговоры на уровне делегаций стартовали 29 марта в Стамбуле.

В ходе встречи украинская сторона передала российским делегатам проект соглашения - так называемое "Стамбульское коммюнике". В течение апреля стороны обсуждали проект соглашения по видеосвязи на уровне делегатов и рабочих групп, но к маю были вынуждены признать, что переговоры забуксовали. 24 ноября 2023 года Давид Арахамия заявил, что на переговорах, проходивших в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы предлагал "просто воевать". Позже бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Стамбульские переговоры были вполне реальны и вели к мирному соглашению на выгодных для Украины условиях. Издание The Wall Street Journal раскрыло детали мирного соглашения, которое разрабатывалось украинской и российской стороной весной 2022 года. Как пишет издание, документ датирован 15 апреля 2022 года. Участники переговоров с обеих сторон пытались прекратить боевые действия, согласившись превратить Украину в "постоянно нейтральное государство, которое не участвует в военных блоках". Кроме того, речь шла о том, чтобы лишить Украину возможности восстанавливать свою армию при поддержке Запада и оставить аннексированный Крым под фактическим контролем России.

Как отмечает Алексей Голобуцкий, за такую закрепленную беззащитность и отказ от себя Путин был готов пообещать "больше не нападать на Украину" и оставить за Россией оккупированные Донбасс и Крым. Вроде бы это "обоюдно выгодное мирное соглашение".

"И обязательный рефрен этой песни: "Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине". Фактически, уже все представители российской элиты так или иначе выдвинули требования переговоров. Похоже, Путин хочет ускорить процесс и реализовать первый шаг к президентским выборам в США. Не зря же Медведев буквально вчера заявил, что для России разницы нет - Харрис или Трамп, в смысле, что оба варианта плохие для России и будут проводить антироссийскую политику", - заключает спикер.

Как предполагает Голобуцкий, что-то заставляет Путина спешить. И это вряд ли недовольство россиян - 78% поддержки войны и действий Путина отрицают эту версию. Однако Путину явно нужна передышка, считает эксперт.

Переговоры Украины и РФ - последние новости

Уже ни для кого не секрет, что диктатор резко понизил планку целей "СВО". Во время своего вчерашнего выступления на форуме во Владивостоке Владимир Путин буквально переобулся в воздухе, назвав новую цель так называемой "сво". Теперь, по его словам, главной задачей для оккупантов является именно Донбасс.

В свою очередь Орбан озвучил очередную "миротворческую" идею. Он убежден, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин должны встретиться, чтобы завершить войну.

Три мирных плана уже до конца года будут представлены миру: план США, украинский мирный план и план Китая, считает эксперт Вадим Денисенко.

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