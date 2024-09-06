Три мирных плана уже до конца года: эксперт рассказал, как закончиться война

Эксперт называет три сценария окончания войны и будущих переговоров: план США, украинский мирный план и план Китая.

https://glavred.info/ukraine/tri-mirnyh-plana-uzhe-do-konca-goda-ekspert-rasskazal-kak-zakonchitsya-voyna-10594874.html Ссылка скопирована

Путин снова поднял тему переговоров / Коллаж Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, УНИАН, pixabay

Правитель России Владимир Путин недавно снова заявил, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной, но на основе "документов" согласованных в Стамбуле в 2022 году. Украина, в свою очередь, называет все ультиматумы Кремля абсолютно нелогичными и абсурдными.

Последние заявления диктатора прокомментировал эксперт Вадим Денисенко.

"Все идет к тому, что ближе к новому году будет три мирных плана: план США (его рамки очерчены недавно в Foreign Affairs и сводятся к тому, что нужно как-то заморозить конфликт, не дать возможности его повторить и ждать смерти Путина). Украинский мирный план и план Китая, который, по большому счету, на данном этапе, ничем не отличается от того, что озвучено в Foreign Affairs", - считает он. видео дня

"Мирный" план Путина и реакция Запада Российский диктатор Путин на фоне первого дня Саммита мира в Швейцарии выдвинул ряд нелепых "мирных" требований к Украине. В частности - вывести ВСУ из четырех областей, в частности из тех районов, которые РФ не оккупировала, и отказаться от членства в НАТО. И только в таком случае Москва якобы подумает, чтобы сесть за стол переговоров. При этом не совсем понятным остается и то, с кем Кремль должен вести эти самые переговоры, поскольку Москва настаивает на "нелегитимности" Зеленского. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что предложения Путина были направлены лишь на отвлечение внимания от конференции. Советник американского президента Джейк Салливан сказал, что "мирные предложения" Путина, сделанные на фоне первого дня Саммита мира, противоречат не только уставу ООН, но и здравому смыслу. Во время второго пленарного заседания Салливан подчеркнул недопустимость реализации выдвинутых Россией требований. Итальянский премьер Джорджа Мелони также отреагировала на "предложения" Путина о якобы завершении войны. Ее слова были весьма жесткими и касались не только Путина, но и позиции всего Кремля. "Мир в Украине не означает, что Украина должна сдаться. Это так не будет", - подчеркнула Мелони. По ее словам, надо развеять нарративы путинской пропаганды и "заставить Россию сдаться".

Кроме этого, Денисенко очертил позицию Китая в нескольких пунктах:

Оформить полное лидерство в БРИКС; Зайти в ряд стран ЕС, (не только в Венгрию), чтобы создать серьезный плацдарм для дальнейшего своего присутствия в Европе. Именно в этом контексте, между прочим, надо смотреть на принуждение Лукашенко к нормализация отношений Беларуси с соседями; Китай попытается сыграть в игру, где именно они могут гарантировать, что Путин не сойдет с ума окончательно после заморозки конфликта;

Важным моментом, по мнению Денисенко, является то, как себя поведут США по отношению к Китаю. Потому что сейчас главной битвой мира (точнее битвой между КНР и США), эксперт называет не нашу войну, а битву за ЕС и Австралию. И мирный план по Украине - это часть этой большой битвы.

"Отдельно, хочу обратить внимание на то, что Польша хочет стать одновременно главным хабом Китая и США в Центрально-Восточной Европе (возвращаемся к нашему инфантильному представлению о мире). И мы должны на это активно обращать внимание, потому что после завершения войны мы имеем все шансы оказаться в условной зависимости от решений Варшавы", - написал он.

Также эксперт Вадим Денисенко дал ответ на вопрос, возможны ли переговоры до выборов в США.

"Как по мне, малореально, хотя и нельзя на 100% это отвергнуть. Но повторюсь, все решения главные игроки будут принимать не столько, исходя из ситуации в Украине, сколько из перспектив большой битвы за ЕС и Австралию. И это главный (кроме, военного, конечно) вызов для нас", - отметил Денисенко.

Переговоры Украины и России - последние новости

К слову, недавно стало известно, почему Путин заговорил о мире. Диктатор понял, что Украина не будет играть в его игру затяжной войны на истощение, а будет наносить удары там, где это принесет реальный результат.

В НАТО также заговорили о быстром пути к окончанию войны и победе Украины. Украине нужно больше военной поддержки, подчеркнул Йенс Столтенберг.

Главред недавно рассказал, как операция на Курщине повлияет на исход войны. С наступлением непогоды наступательные действия российской армии ослабнут, говорит член Ассоциации полковников из Литвы. Малинионис подчеркнул, что переброска Россией ее лучших подразделений с фронта в Украине отнимает время, и нет никакой гарантии, что они смогут выбить украинских военных из Курской области.

Читайте также другие новости о войне:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред