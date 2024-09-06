В НАТО заговорили о быстром пути к окончанию войны и победе Украины

Украине нужно больше военной поддержки, подчеркнул Йенс Столтенберг.

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Йенс Столтенберг прокомментировал сценарий окончания войны / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", УНІАН

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников продолжать предоставлять Украине оружие, чтобы положить конец войне, которую развязала страна-агрессор РФ.

"Украине нужно больше военной поддержки сейчас. Быстрый путь положить конец этой войне - предоставить Украине оружие. Президент Путин должен понять, что он не может победить на поле боя, но должен принять справедливый и устойчивый мир, где Украина побеждает, как суверенное и независимое государство. Я призываю всех союзников продолжать предоставлять помощь, особенно в эту трудную фазу войны", - заявил он в Осло на совместной с премьер-министром Норвегии Йонас Гар Стёре пресс-конференции.

Столтенберг напомнил, что на саммите НАТО в Вашингтоне союзники приняли решение, которым гарантировали поддержку Украине в долгосрочной перспективе. В частности, НАТО перенимает координацию международной помощи, открывая командный пункт в Висбадене и создавая хаб в восточной часть альянса, чтобы предоставлять поддержку Украине.

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"Это усилит самооборону Украины. Союзники по НАТО обязались предоставить Украине в следующем году минимум на 40 млрд евро военной помощи и поддерживать эту помощь в долгосрочной перспективе, чтобы Украина смогла себя защитить", - добавил генсек НАТО.

Кто такой Йенс Столтенберг Йенс Столтенберг – норвежский государственный и политический. Премьер-министр Норвегии (2000-2001 и 2005-2013). С 1 октября 2014 года – Генеральный секретарь НАТО. В сентябре 2014 года заявил о том, что украинский вопрос станет приоритетным для него, пишет Википедия.

Ранее у Зеленского поставили ультиматум России по завершению войны. Украина не позволит россиянам отвернуться от войны, Киев требует установления мира на справедливых условиях, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Напомним, ранее появился неожиданный сценарий завершения войны. Россия надеялась получить легкую победу над Украиной и восстановить свое влияние, подчеркнул Максим Розумный.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский сделал громкое заявление об окончании войны. Война должна завершиться в соответствии с международным правом, подчеркнул глава государства.

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