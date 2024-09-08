'Цель россиян очевидна': почему РФ запускает 'Шахеды' по Беларуси - Коваленко

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что цель России заключается в том, чтобы спровоцировать страны НАТО и заставить Беларусь шире вступить в войну.

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Почему на самом деле РФ запускает "Шахеды" по Беларуси - Коваленко / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Российское военно-политическое командованиеумышленно запускает ударные БпЛА типа "Шахед" через территорию Беларуси пытаясь детали больше вовлечь ее в войну против Украины. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, российские шахеды все чаще проникают в Беларусь, направляясь к границам стран НАТО с конкретной целью. Пока Беларусь сбивает эти беспилотники, но если они пролетят через ее территорию в воздушное пространство НАТО, возникнут вопросы к Минску, поскольку Беларусь является союзником России.

"Сейчас Лукашенко не допускает такого сценария более широкого втягивания его страны в войну. Впрочем, цель россиян очевидна", - пояснил он. видео дня

Коваленко также назвал забавными слова заместителя генерального секретаря НАТО Мирчи Джоанэ, который осудил инцидент, когда российский дрон нарушил воздушное пространство Румынии, страны-члена Альянса, и проник на ее территорию в ночь на 8 сентября.

"НАТО желательно бы уже сбить хотя бы один шахед, потому что выглядит это максимально странно", - резюмировал он.

Что известно о Центре противодействия дезинформации Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия. Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

Удары "Шахедами" через Беларусь - что известно о роли Лукашенко в войне в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что ситуация на границе с Беларусью остается под контролем, активности вражеских сил не наблюдается, однако ситуация может измениться в любой момент.

Беларусь впервые использовала свои военно-воздушные силы для уничтожения российского ударного дрона типа "Шахед", который пересек ее территорию со стороны Украины. Это подтверждает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн". По информации аналитиков, 29 августа ночью, во время очередной атаки РФ на Украину, один из дронов "Шахед" снова вошел на территорию Беларуси в Ельском районе около 03:30.

Ночь на 5 сентября в Беларуси была неспокойной: дроны "Шахед" России проникли на ее территорию и их пришлось уничтожить. Мониторинговый канал "Беларускі Гаюн" сообщил, что примерно в 01:08 два камикадзе-дрона пересекли границу и попали в Гомельскую область Беларуси из Черниговской области Украины.

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