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Россия может дожать Беларусь: в ГПСУ предупредили украинцев об опасности

Анна Косик
6 сентября 2024, 09:56
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Сейчас активности врага пограничники не фиксируют, однако враг не отказывается от планов втянуть Беларусь в войну.
Демченко, танк, пограничник
Силы Обороны готовы к защите границы в случае провокаций или наступления противника / Колаж: Главред, фото: Андрей Демченко, ГПСУ, скрин с видео

Ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, активности вражеских сил не зафиксировано, однако все может измениться в любой момент. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

В эфире телемарафона от рассказал, что по состоянию на 6 сентября подтверждений переброски войск со стороны Беларуси к границе с Украиной нет. Риторика северного соседа не более чем попытка отвлечь внимание.

"Неоднократно эта страна пыталась перебросить ответственность на нашу страну. Что это мы представляем угрозу, что это мы перебрасываем то оружие, то взрывчатку. И в этом контексте они постоянно проводят учения. Но, это нагнетание ситуации, отвлечение внимания от более важных моментов войны, которую развязала Россия", - говорит представитель ГПСУ.

видео дня

По его словам, ситуация на севере не изменилась, а украинские силы полностью контролируют линию границы. Однако Демченко предупредил, что Украина должна быть готова к любым сценариям и иметь сильные оборонительные позиции.

"Потому что если Россия таки дожмет Беларусь, а страна-террористка очень хочет, чтобы Беларусь более масштабно присоединилась к этой войне. То конечно, это направление будет еще более угрожающим", - пояснил он.

Поэтому работы над укреплением границы продолжаются, как и возведение фортификационных сооружений на приграничных территориях. В то же время разведка постоянно отслеживает любые изменения ситуации.

Что такое ГПСУ?

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

Ситуация на границе с Беларусью

Напомним, в конце августа 2024 года мониторинговая группа сообщила, что Беларусь перебросила не менее тысячи военных в Гомельскую область, которая граничит с Украиной, после начала операции ВСУ в Курской области. Также к украинской границе отправили вертолеты, штурмовики и тяжелую технику.

О том, что Беларусь стянула войска к границе с Украиной впоследствии сообщили и в МИД Украины. По данным ведомства, переброска войск осуществлялась под видом учений.

Однако украинские пограничники с конца августа до сих пор не наблюдают передвижения белорусских войск вблизи границы с Украиной. Хотя это направление остается угрожающим. Силы обороны Украины полностью контролируют границу без каких-либо непредвиденных ситуаций.

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