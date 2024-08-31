'Беларусь к чему-то готовится': Жмайло заявил о белорусской армии возле Украины

Несколько недель назад Лукашенко заявлял, что отвел войска от границы, но как только Украина начала операцию на территории РФ, то снова активизировал этот вопрос.

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Сможет ли Беларусь напасть на Украину / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, nato.int

В интервью Главреду соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отреагировал на заявление МИД Украины относительно учений, которые проводит белорусская армия у границы с Украиной. МИД призвал руководство Беларуси отвести свои войска.

Жмайло рассказал о чем может свидетельствовать такое заявление, и действительно ли речь идет о том, что Беларусь может к чему-то готовиться в плане Украины.

"Не стопроцентно, что Беларусь к чему-то готовится. Мы должны понимать простой факт: самопровозглашенный диктатор Беларуси Александр Лукашенко окончательно стал инструментом для информационно-психологических операций Москвы. Несмотря на всю его деятельность, Лукашенко не ввел белорусские войска в полномасштабную агрессию против Украины. То есть вооруженные силы Республики Беларусь официально не участвуют в войне, хотя единичные военнослужащие в качестве наемников воюют на стороне российских оккупационных войск", - отметил Дмитрий Жмайло.

Он также рассказал, что уже были отдельные факты, которые свидетельствуют, что белорусский режим передает действующую технику подразделений вооруженных сил Республики Беларусь подразделениям вооруженных сил Российской Федерации.

"То ли в аренду, то ли в подарок, то ли продает он эту технику - это уже вопрос десятый. Поэтому сейчас, учитывая, что Минск так и не пошел на прямое участие в войне, его используют именно для таких информационно-психологических операций, то есть когда президент страны, якобы формально независимой, дает интервью топ-пропагандистам в те моменты, когда нужно РФ", - добавил эксперт.

Буквально несколько недель назад Лукашенко браво заявлял, что отвел войска от границы, но как только Украина начала операцию на территории Российской Федерации, он снова активизировал этот вопрос.

"Действительно, там есть движение войск, и самое опасное то, что это Гомельская область, соответственно это близость к Чернобыльской атомной электростанции. Мы уже видели, к каким последствиям привело квартирование россиян в этой зоне, когда они окопались в Рыжем лесу", - пояснил Жмайло.

Что известно об армии Беларуси / Инфографика: Главред

Военный эксперт считает, что это создание искусственного напряжения для того, чтобы сковать наши резервы. Потому что, например, в соседней Сумской области происходит ротация подразделений, которые поддерживают наступательные действия на территории Российской Федерации, потому что россияне пока не могут противодействовать Украине.

"У них была группировка в районе Климово-Клинцов, ближе к границе с Черниговщиной, оттуда отправилась колонна, которую мы разбили на подходе буквально в первые дни начала операции на Курщине. И поскольку россияне не могут ничего сделать, в этот район они стягивают срочников, представителей военно-космических сил России, из которых формируют штурмовые отряды на скорую руку для того, чтобы остановить украинское наступление", - отметил Жмайло.

Он также рассказал, что вооруженные силы республики Беларусь не очень и численны. По состоянию на 2021 год у них насчитывалось 43 тысячи личного состава, из которых только 30 тысяч - это сухопутные и десантно-штурмовые войска, и именно они играют роль определенного отвлекающего маневра для того, чтобы сковать резервы Украины, которые очень необходимы нам на Курщине.

"Прибегнут ли белорусы к прямой вооруженной провокации? Если честно, я сомневаюсь. Ведь если они этого не сделали в те моменты, когда нам было наиболее трудно (а они, откровенно говоря, побоялись, потому что мы бы много их сил перемололи), то сейчас, когда у нас действуют активные резервы на Курщине и мы пытаемся там наступать, когда поступает поддержка, это будут делать исключительно для российских ИПСО и для сдерживания наших резервов в украинско-белорусском пограничье", - заявил эксперт.

Кто такой Дмитрий Жмайло Дмитрий Жмайло - исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, который занимается исследованием и трактовкой российских влияний в Украине и мире для эффективной борьбы в гибридной войне, независимой аналитикой военной и политической ситуации в Украине, а также сотрудничеством с украинскими общинами в мире.

Смотрите видео интервью Дмитрия Жмайло о последствиях военных учений в Беларуси для Украины:

Напомним, что РФ может заставить Беларусь вступить в войну против Украины. Критический момент для РФ наступит тогда, когда украинские войска смогут настолько серьезно давить на российскую военную машину и нарушить ее логистику, считает эксперт Дмитрий Жмайло.

Пограничники Украины заявили об угрозе из Беларуси. Направление линии границы с Беларусью остается угрожающим для Украины. Однако сейчас в соседнем государстве вблизи границы не фиксируется перемещение техники или личного состава.

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