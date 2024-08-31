РФ может заставить Беларусь вступить в войну против Украины: известно единственное условие

Россия может заставить Беларусь вступить в войну против Украины в случае, если ВСУ смогут нанести критический удар по военной машине РФ, считает эксперт.

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Эксперт назвал условие, при котором Кремль заставит Беларусь вступить в войну против Украины / Коллаж Главред, фото: Минобороны Беларуси

Россия может начать расшатывать ситуацию в Беларуси для того, чтобы заставить ее активнее вступить в войну против Украины, однако, для этого в России должен наступить критический момент. Об этом в интервью Главреду рассказал соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его мнению, критический момент для РФ наступит тогда, когда украинские войска смогут настолько серьезно давить на российскую военную машину и нарушить ее логистику, что она начнет реагировать панически, как утопленник, хватающийся за соломинку.

Смотрите видео интервью Дмитрия Жмайло о последствиях военных учений в Беларуси для Украины:

"Мы, конечно, много планов РФ спутали, но, к сожалению, не видим переброски войск группировки "Центр", которая давит на Покровском направлении, однако с других направлений хоть малое, но движение пошло - где-то до 5 000 военнослужащих из резервов россияне уже переместили на Курщину", - указывает он.

Жмайло также отмечает, что украинская операция в Курской области нарушила логистику группировки "Север" и частично сорвала планы России по увеличению ее группировки на оккупированных территориях Украины с более 520 тысяч до 790 тысяч.

Эксперт подчеркивает, что если украинская армия нанесет достаточно критических ударов по территории России, разрушит ее логистику и обезвредит военную машину, тогда Россия может пойти ва-банк и попытаться втянуть Беларусь в войну путем провокаций на ее территории и расшатывания ситуации внутри страны.

"Но вопрос в моральном состоянии этих войск. Не забываем, что сейчас стягивают срочников и их бросили на Курщине. Мы видим, как они сдаются в плен. Конечно, из трехтысячной группировки, которая окружена, не все сдались и оказывают ожесточенное сопротивление, но единичные группы сдаются. Моральное состояние белорусской армии будет аналогичным, потому что точно в стопроцентном составе они не будут готовы участвовать в боях, причем за сторону, которая несет потери и имеет все шансы проиграть", - резюмировал он.

Что известно об армии Беларуси / Инфографика: Главред

Кто такой Дмитрий Жмайло Дмитрий Жмайло - исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, который занимается исследованием и трактовкой российских влияний в Украине и мире для эффективной борьбы в гибридной войне, независимой аналитикой военной и политической ситуации в Украине, а также сотрудничеством с украинскими общинами в мире.

Ситуация на границе с Беларусью - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, на данный момент нет признаков переброски или наращивания военной техники и личного состава белорусской армии вблизи границы с Украиной. Заявления о переброске ракетных систем "Искандер" и "Полонез" являются лишь поддержкой действий России. Об этом сообщил представитель ГПСУ полковник Андрей Демченко.

Белорусская армия насчитывает около 43 тысяч человек, из которых более 30 тысяч - десантно-штурмовые и сухопутные войска. Хотя численность белорусских войск значительная, их боевая сила и подготовка значительно уступает ВСУ. Об этом заявил соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Он также отметил, что недавно Александр Лукашенко призвал завершить войну, назвав незаконное вторжение России "дракой". Судя по его заявлениям о "примирении", выглядит так, что Лукашенко не заинтересован во вступлении в войну.

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