Беларусь бряцает 'Искандерами': в ГПСУ сделали заявление о переброске войск к границе

Представитель ГПСУ Андрей Демченко отметил, что действия Лукашенко направлены на подыгрывание России, в зоне влияния которой Беларусь остается.

https://glavred.info/world/belarus-bryacaet-iskanderami-v-gpsu-sdelali-zayavlenie-o-perebroske-voysk-k-granice-10587722.html Ссылка скопирована

Заявления Лукашенко - часть агрессивной риторики России / Коллаж: Главред, фото: Telegram-канал Пул первого, wikimedia.org, Министерство обороны Республики Беларусь

Переброски или наращивания военной техники и личного состава белорусской армии у границы с Украиной на данный момент нет. Заявления о переброске ракетных систем "Искандер" и "Полонез" - это подыгрывание России. Об этом сообщил представитель ГПСУ полковник Андрей Демченко в комментарии для "Украинской правды".

"Я не исключаю того, что Беларусь может осуществлять перемещение каких-то подразделений, но это может быть больше в незначительном количестве и для нагнетания ситуации", - отметил он.

По словам Демченко, такие перемещения могут происходить вглубь территории Беларуси. Пока ГПСУ не зафиксировала значительного наращивания белорусских сил вблизи украинской границы.

видео дня

Демченко подчеркнул, что заявления Лукашенко о переброске реактивных систем "Полонез" и комплексов "Искандер" к границе с Украиной являются подыгрыванием агрессивной риторике России. Спикер выразил надежду, что белорусским властям хватит здравого смысла, чтобы воздержаться от участия в войне на стороне России, несмотря на давление Кремля.

Полковник также подчеркнул, что Силы обороны продолжают укрепление границы с Беларусью, чтобы быть готовыми к любым возможным угрозам, в том числе и повторению сценария февраля 2022 года.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Ситуация на границе с Беларусью - что известно

Напомним, 10 августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы нарушила воздушное пространство Беларуси, и что белорусская ПВО сбила несколько целей. Лукашенко пригрозил ответом на "провокации".

Впоследствии белорусский диктатор Лукашенко отдал приказ стянуть к границе с Украиной ракетные системы "Искандер" и "Полонез". Их якобы перемещают на Гомельское и Мозырское направления. В Украине перемещение оружия рассматривают как попытку помочь РФ и отвлечь внимание украинского командования.

Как сообщал Главред, 11 августа Министерство обороны Беларуси заявило, что белорусские танки выдвинулись в приграничные районы с Украиной. Подразделения одного из механизированных соединений ВС Беларуси якобы уже приведены в готовность и начали марш к Гомельскому и Мозырскому тактическим направлениям.

Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом? Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия. Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы". 24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях". Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред