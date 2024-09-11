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Россияне готовят прорыв в Селидово: Машовец предупредил об ухудшении ситуации

Юлия Закрепа
11 сентября 2024, 08:58
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Военный обозреватель сообщил, что ВСУ будут вынуждены полностью оставить плацдарм восточнее р. Волчья.
Россияне готовят прорыв в Селидово: Машовец предупредил об ухудшении ситуации
Какая ситуация на фронте / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что ситуация в районе города Селидово Донецкой области существенно ухудшилась. Российские войска близки к тому, чтобы зайти в город.

По его данным, украинские войска, похоже, отошли из Мариновки, а передовые подразделения врага прорываются между Украинском и Селидовом. Россияне могут вскоре взять Украинск под свой контроль.

"Таким образом очень вероятно, что ВСУ будут вынуждены полностью оставить плацдарм восточнее р. Волчья, по направлению на с. Невельское и отойти на рубеж, по крайней мере, Горняк - Кураховка", - сообщил Машовец на своей странице в Facebook.

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Кроме этого, обозреватель отметил, что ситуация в районе Селидово также существенно ухудшилась.

"Противник очень близок к тому, чтобы таки войти в город с востока и северо-востока... Ему также удалось продвинуться западнее Новогродовки..." - говорится в заявлении.

Кто такой Константин Машовец

Военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины, эксперт по вопросам оборонного планирования, применения войск и развития ВСУ. Принимал участие в АТО на Донбассе.

Ситуация на фронте

Напомним, что ВСУ начали отступление на одном из направлений фронта из-за угрозы окружения. Российские оккупанты после захвата населенного пункта Невельское смогли визуально окружить украинские войска на восточном берегу реки Волчья. Угрозы на этом направлении были известны заранее.

Россияне активизировались на новом направлении. Дмитрий Лиховий сообщил, что российские оккупанты активизировали боевые действия на юге Украины. В частности, за минувшие сутки на Херсонском направлении враг применил рекордное количество дронов. Сейчас российские войска наиболее активно давят на позиции ВСУ.

В ВСУ раскрыли реальную ситуацию на фронте и сообщили о наступлении РФ. С начала суток произошло 76 боевых столкновений. Не прекращаются коварные атаки артиллерии и авиации врага по границе Сумской и Черниговской областей.

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