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Ситуация ухудшилась: армия РФ начала активный штурм на Курщине - DeepState

Анна Ярославская
11 сентября 2024, 07:38
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Россияне начали активные штурмовые действия, переправив бронетехнику сначала через Сейм, а затем и через более мелкие реки.
ВСУ, карта DeepState
Ситуация на левом фланге нашей группировки на Курщине ухудшилась, сообщили в DeepState / Коллаж: Главред, фото: DeepState, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

ВСУ продолжают операцию в Курской области РФ, однако ситуация на левом фланге для украинской группировки ухудшилась. Как сообщают аналитики мониторингового канала DeepState, российские войска начали активные штурмовые действия.

"Действительно, ситуация на левом фланге нашей группировки на Курщине ухудшилась. Россияне начали активные штурмовые действия, переправив бронетехнику сначала через Сейм, а затем и через более мелкие реки", - говорится в сообщении.

Ситуация в Курской области
Ситуация в Курской области / Карта DeepState

Специалисты проекта DeepState также зафиксировали движение бронированной колонны россиян из Коренево в направлении Снагости, а также активные боевые действия там.

видео дня

"Еще один удар состоялся из Коренево, которое потеряли недавно, на Снагость", - добавили на канале.

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.

Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

Президент Владимир Зеленский рассказал в интервью NBC News, что Украина намерена бессрочно удерживать взятые под контроль российские территории в Курской области.

Зеленский подчеркнул, что Украине не нужна та земля и она не намерена привносить туда "свой образ жизни". Сама Курская область, добавил президент, является частью "мирного плана", предложенного, в том числе, США.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина осуществила операцию в Курской области, поскольку этот регион оказался самым уязвимым местом в обороне российских оккупантов. Наступление ВСУ перенесло боевые действия на территорию РФ и значительно пополнило украинский обменный фонд.

Офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров прокомментировал перспективы операции украинских сил в Курской области.

"Я считаю, что если будут возможности для дальнейшего захвата каких-либо позиций, мы, конечно же, это будем делать", - считает он.

Полковник запаса, член Ассоциации полковников из Литвы Вайдотас Малинионис заявил, что Курская операция ВСУ может оказать большое влияние на исход войны в пользу Украины.

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