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"Бросили все, что возможно": РФ оставила защищать Курскую область безоружных - Гетьман

Юрий Берендий
11 сентября 2024, 04:32
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Российская территориальная оборона не смогла остановить наступление ВСУ в Курской области из-за отсутствия соответствующего вооружения, отметил аналитик.
'Бросили все, что возможно': РФ оставила защищать Курскую область безоружных - Гетьман
Гетман назвал причину быстрого продвижения ВСУ в Курской области / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Российское военно-политическое командование направило все возможные резервы для наступления на Востоке Украины оставив защиту Курской области на местную так называемую "территориальную оборону". Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман.

"С фронтов россияне бросили все, что возможно. Им не хватает сил, чтобы достичь тех успехов, которые они планировали. Снимать войска с фронта для них было недопустимо, но пришлось", - отметил он.

Гетман также подчеркнул, что Силы обороны Украины не почувствовали сопротивления российской территориальной обороны, поскольку ситуация в России далеко не такая стабильная, как они заявляют.

Он указывает на то, что хотя россияне создали территориальную оборону на Белгородщине и Курщине, раздав людям униформу и защитные системы, они не обеспечили их основным - оружием.

"Там решили, что оружие пока давать не надо, потому что нет уверенности, что это оружие будет использовано против ВСУ, что эти люди не превратятся в банду, и что в России не начнется пугачевщина", - резюмировал он.

Смотрите видео чата с Алексеем Гетьманом, в котором он спрогнозировал перспективы Курской операции и сроки окончания войны:

Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Бои в Курской области - что известно об операции ВСУ на территории России

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина достигла значительных успехов в Курской операции, однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пока воздерживается от оценки ее дальнейшего развития, считая, что Украине вскоре придется сделать сложный выбор.

С момента, как Вооруженные Силы Украины зашли на территорию Курской области и взяли под контроль десятки населенных пунктов, враг не смог вытеснить украинские силы. Даже объявление мобилизации вряд ли поможет оккупантам, считает военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов, отмечая, что сейчас уже поздно для изменения ситуации.

Военная операция украинских сил в Курской области была начата для уменьшения угрозы российского наступления на Сумщину, о чем сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

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