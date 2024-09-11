"Сейчас тот момент": Шольц объяснил, как закончится война в Украине и вспомнил Россию

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что война России против Украины должна закончиться восстановлением принципов ООН и территориальной целостности Украины.

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Шольц объяснил, как закончится война в Украине и вспомнил Россию / Коллаж Главред, фото: European Union, Офис президента, скриншот из видео

Канцлер Германии Олаф Шольц вновь призвал к проведению второго "саммита мира" для обсуждения путей завершения войны России против Украины, при участии российской стороны. Об этом пишет finanzen.net со ссылкой на dpa.

"Сейчас именно тот момент, именно то время, когда мы должны озвучить имеющиеся варианты. Нам нужна еще одна мирная конференция. И Россия должна иметь место за столом переговоров. Это задача, которую мы должны решить сейчас, озвучить то, что возможно", - сказал Шольц.

Он признал, что часть немецких избирателей выступает против предоставления военной помощи Украине и поддерживает партии, которые агитируют против этого.

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Однако Шольц подчеркнул важность поддержки Украины столько, сколько потребуется.

В то же время канцлер подчеркнул, что необходимо сделать все возможное для достижения справедливого мира, который не будет навязан и не будет означать капитуляции, а будет уважать территориальную целостность и суверенитет Украины.

Во время встречи с руководителями немецких дипломатических миссий за рубежом, которые находятся сейчас на совещании в Берлине Он также выразил надежду, что война завершится восстановлением основополагающих принципов ООН и международного права, а не их разрушением, передает Укринформ.

"Мы не можем и никогда не согласимся с тем, что границы передвигаются с помощью силы. В многополярном мире мы или вместе защищаем такие принципы, как независимость, суверенитет и территориальная целостность, или рискуем ими каждый в отдельности... Вот почему так важно, чтобы такие страны, как Китай, Бразилия, Индия, Южная Африка и многие другие... четко дали понять: эта война должна закончиться не путем окончательного уничтожения принципов Организации Объединенных Наций, а путем их восстановления", - заявил канцлер.

Шольц призвал немецких дипломатов активно работать над получением поддержки правительств других стран по организации следующего мирного саммита с участием России.

Что известно об украинской формуле мира / Инфографика: Главред

Второй саммит мира - что о нем известно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план реализации всех пунктов, необходимых для второго саммита мира, будет готов в ноябре. Это произойдет после подготовки планов по пунктам энергетической, продовольственной безопасности, обмена пленных и возвращения украинских детей. По словам главы государства, в конце июля - начале августа в Катаре состоится первая встреча на уровне NSA (Агентство по нацбезопасности в США - ред.) министров, советников по безопасности. Во время встречи будет полностью подготовлен план по энергетической безопасности. В августе в Турции состоится встреча, посвященная теме свободного мореплавания, где будет затронут вопрос о продовольственной безопасности. В сентябре в Канаде состоится встреча по гуманитарному направлению обмена пленных и возвращения украинских детей, а также будет разработан план по этому пункту. Зеленский считает, что представители РФ должны присутствовать на втором Саммите мира.

Мирные переговоры Украины и России - что известно о втором Саммите мира

Напомним, как ранее сообщал Главред, Российская Федерация не готова к настоящим переговорам с Украиной, поскольку ее стратегическая культура отличается от демократического подхода. Об этом в интервью французскому изданию Le Monde заявил секретарь СНБО Александр Литвиненко, подчеркнув, что переговоры с Россией возможны лишь с позиции силы.

8 сентября канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что время для переговоров с Россией уже настало, и этот диалог должен состояться с обязательным участием делегации страны-агрессора.

Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что на втором Саммите мира будут присутствовать представители РФ, и Киев вместе с партнерами подготовит подробный план завершения войны для этого мероприятия, о чем он сообщил в интервью NBC News.

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