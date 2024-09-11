Китайская народная республика будет продвигать собственное видение окончания войны России против Украины. Об этом заявил директор Центрального комитета иностранных дел Китая Ван И после переговоров в Санкт-Петербурге с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Шойгу, говорится на сайте МИД Китая.
Ван И заявил, что в условиях больших изменений, которые не происходили в течение ста лет, китайско-российские отношения сохраняют стабильный и здоровый импульс развития, что приписывается руководству и навигации глав государств двух стран.
Отмечается, что стороны в ходе переговоров также обменялись мнениями относительно "кризиса в Украине" (так в КНР называют военную агрессию России против Украины - ред.)
Военный преступник и бывший министр обороны РФ Шойгу выразил поддержку "шестипунктовому консенсусу" окончания войны в Украине, совместно предложенному Китаем и Бразилией, и выразил удовлетворение тем, что этот план якобы получил широкое признание на международной арене.
"Китай всегда придерживался объективного и беспристрастного отношения к украинскому вопросу и будет продолжать работать над продвижением сбалансированных, объективных и рациональных голосов в международном сообществе с целью достижения большего международного консенсуса и накопления необходимых условий для скорейшего прекращения огня и политического урегулирования кризиса", - заявил Ван И.
Кроме этого, Ван И заявил, что отношения между Китаем и Россией "берут новую отправную точку для поддержания контактов на всех уровнях, реализации важного консенсуса глав государств и дальнейшего укрепления постоянных добрососедских отношений и дружбы между Китаем и Россией".
Глава китайского МИД также отметил, что Китай готов "укреплять стратегическую коммуникацию с российской стороной, полноценно использовать механизм китайско-российских стратегических консультаций по вопросам безопасности".
Что известно о политической системе Китая (КНР)?
Политическая система Китая является уникальной и отличается от западных моделей. Китай является однопартийным государством, где Коммунистическая партия Китая (КПК) имеет доминирующую роль. Власть концентрируется в руках центрального правительства, а руководство КПК имеет решающее влияние на политические решения страны. Главными органами власти являются Всекитайский народный конгресс (ВНК) и его постоянный комитет, которые формально представляют высшую законодательную власть в стране.
Глава КНР является главнокомандующим вооружёнными силами, но его власть ограничена Комитетом Центрального военно-политического совета. Правительство Китая отвечает перед ВНК и выполняет его решения. Глава КНР избирается Всекитайским народным конгрессом (ВНК) на пятилетний срок и может быть избран на второй срок. Председатель КНР имеет очень широкие права и полномочия, руководит внутренней и внешней политикой.
Председатель КНР, как правило, избирается из числа членов Политбюро ЦК КПК. Таким образом, эта должность отражает подчиненность главы КНР политической системе Китая, где власть сосредоточена в руках Коммунистической партии Китая.
Война в Украине - что известно о позиции Китая относительно войны России против Украины
Напомним, как ранее сообщал Главред, аналитики Института изучения войны отмечают, что Россия и Китай продолжают укреплять военно-техническое сотрудничество в различных сферах. Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл отметил 10 сентября в интервью POLITICO, что Китай оказывает значительную поддержку российской оборонной промышленности в обмен на доступ к российским секретным военным технологиям.
29 августа советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провел встречу с президентом Китая Си Цзиньпином в Пекине. По информации с сайта Белого дома, США и Китай не согласовали конкретный план по переговорам о завершении войны в Украине.
Политолог Александр Морозов считает, что Китай может начать открытую военную поддержку России, если Дональд Трамп станет президентом США и его администрация возьмёт жёсткий курс на конфликт с Пекином.
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