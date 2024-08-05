В России разразились "условием" участия во втором Саммите мира

В стране-оккупанте России пожаловались на усиление Украины на поле боя после предоставления истребителей F-16 и ударов по российской территории.

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Режим Путина не готов к реальным переговорам с Украиной / Коллаж: Главред, фото: Скриншот YouTube, УНИАН

Представители России могут принять участие во втором Саммите мира, если, дескать, повестка дискуссии будет включать "требования", о которых ранее говорил глава Кремля Владимир Путин. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

Как сообщает Лента, он рассказал о том, что сейчас Россия, мол, не слышала от Украины предложений, которые ее "могли бы устроить".

"Сегодня мы видим, что Украина делает из второго саммита очередное шоу: нет ни четкой повестки дня, ни нормальной организации мероприятия. А Россия не будет участвовать без наличия конкретной повестки дня и учета требований, о которых говорил президент страны", - сказал представитель государства-агрессора.

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При этом политик обвинил Украину в "отсутствии готовности к реальному завершению" войны и пожаловался на усиление украинской армии на поле боя.

"В таких условиях диалог вряд ли получится. Мы не слышим ни одного предложения, которое могло бы нас устроить, зато видим поставки американских истребителей F-16 и продолжающиеся удары по российской территории", - подчеркнул Алексей Чепа.

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План на второй Саммит мира должен быть готовым к ноябрю, сказал в середине июля президент Владимир Зеленский. До саммита нужно реализовать пункты, направленные на энергетическую и продовольственную безопасности, а также вернуть пленных и детей из РФ. На саммите должны присутствовать представители Москвы.

У Путина идею участия России в саммите мира назвали "бессмысленной": в частности, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что повестки дня, которая "устраивала бы Москву", озвучено не было, поэтому россияне не собираются участвовать в переговорах.

Украина на втором Саммите мира попытается сформировать предпосылки для завершения войны, сказал глава Офиса президента Андрей Ермак. Война должна закончиться справедливым миром.

"Мирный" план Путина и реакция Запада Российский диктатор Путин на фоне первого дня Саммита мира в Швейцарии выдвинул ряд бессмысленных "мирных" требований к Украине. В частности - вывести ВСУ из четырех областей, в том числе из тех районов, которые РФ не оккупировала, и отказаться от членства в НАТО. И только в таком случае Москва якобы подумает, чтобы сесть за стол переговоров. При этом не совсем понятным остается и то, с кем Кремль должен вести эти самые переговоры, поскольку Москва настаивает на "нелегитимности" Зеленского. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что предложения Путина были направлены лишь на отвлечение внимания от конференции. Советник американского президента Джейк Салливан сказал, что "мирные предложения" Путина, сделанные на фоне первого дня Саммита мира, противоречат не только уставу ООН, но и здравому смыслу. Во время второго пленарного заседания Салливан подчеркнул недопустимость реализации выдвинутых Россией требований.

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