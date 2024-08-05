УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В России разразились "условием" участия во втором Саммите мира

Андрей Ганчук
5 августа 2024, 20:44
315
В стране-оккупанте России пожаловались на усиление Украины на поле боя после предоставления истребителей F-16 и ударов по российской территории.
Путин, Украина
Режим Путина не готов к реальным переговорам с Украиной / Коллаж: Главред, фото: Скриншот YouTube, УНИАН

Представители России могут принять участие во втором Саммите мира, если, дескать, повестка дискуссии будет включать "требования", о которых ранее говорил глава Кремля Владимир Путин. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

Как сообщает Лента, он рассказал о том, что сейчас Россия, мол, не слышала от Украины предложений, которые ее "могли бы устроить".

"Сегодня мы видим, что Украина делает из второго саммита очередное шоу: нет ни четкой повестки дня, ни нормальной организации мероприятия. А Россия не будет участвовать без наличия конкретной повестки дня и учета требований, о которых говорил президент страны", - сказал представитель государства-агрессора.

видео дня

При этом политик обвинил Украину в "отсутствии готовности к реальному завершению" войны и пожаловался на усиление украинской армии на поле боя.

"В таких условиях диалог вряд ли получится. Мы не слышим ни одного предложения, которое могло бы нас устроить, зато видим поставки американских истребителей F-16 и продолжающиеся удары по российской территории", - подчеркнул Алексей Чепа.

Россия и второй Саммит мира – главные новости по теме:

План на второй Саммит мира должен быть готовым к ноябрю, сказал в середине июля президент Владимир Зеленский. До саммита нужно реализовать пункты, направленные на энергетическую и продовольственную безопасности, а также вернуть пленных и детей из РФ. На саммите должны присутствовать представители Москвы.

У Путина идею участия России в саммите мира назвали "бессмысленной": в частности, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что повестки дня, которая "устраивала бы Москву", озвучено не было, поэтому россияне не собираются участвовать в переговорах.

Украина на втором Саммите мира попытается сформировать предпосылки для завершения войны, сказал глава Офиса президента Андрей Ермак. Война должна закончиться справедливым миром.

"Мирный" план Путина и реакция Запада

Российский диктатор Путин на фоне первого дня Саммита мира в Швейцарии выдвинул ряд бессмысленных "мирных" требований к Украине. В частности - вывести ВСУ из четырех областей, в том числе из тех районов, которые РФ не оккупировала, и отказаться от членства в НАТО. И только в таком случае Москва якобы подумает, чтобы сесть за стол переговоров. При этом не совсем понятным остается и то, с кем Кремль должен вести эти самые переговоры, поскольку Москва настаивает на "нелегитимности" Зеленского.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что предложения Путина были направлены лишь на отвлечение внимания от конференции.

Советник американского президента Джейк Салливан сказал, что "мирные предложения" Путина, сделанные на фоне первого дня Саммита мира, противоречат не только уставу ООН, но и здравому смыслу. Во время второго пленарного заседания Салливан подчеркнул недопустимость реализации выдвинутых Россией требований.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Госдума РФ война России и Украины мирные переговоры с Россией Саммит мира
Реклама

Главное за день

РФ атаковала Украину корейскими ракетами - Defense Express

РФ атаковала Украину корейскими ракетами - Defense Express

20:56 Украина
В России разразились "условием" участия во втором Саммите мира

В России разразились "условием" участия во втором Саммите мира

20:44 Мир
Страну атакует сверхмощный шторм: синоптики предупреждают о сильной опасности

Страну атакует сверхмощный шторм: синоптики предупреждают о сильной опасности

19:45 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

Пойдет обратный процесс : эколог назвал неожиданные последствия подрыва Каховской ГЭС 11310

"Пойдет обратный процесс": эколог назвал неожиданные последствия подрыва Каховской ГЭС

Жесткая буря атаковала страну: когда закончится почти 7-балльный шторм 5713

Жесткая буря атаковала страну: когда закончится почти 7-балльный шторм

Украина развернула миллион штыков против РФ: в Defense Express рассказали о чуде на фронте 3010

Украина развернула миллион штыков против РФ: в Defense Express рассказали о чуде на фронте

Какой регион потрясет : в Украине ожидается землетрясение 2935

Какой регион "потрясет": в Украине ожидается землетрясение

Последние новости

21:34

Эпический штурм: бойцы Третьей штурмовой показали эффектные кадры танкового боя

21:31

Расписались без празднования: путинист Сергей Лазарев тайно женился

21:23

"Он восхищался Бандерой!": родители подозреваемого в убийстве Фарион дали показания

21:06

Скандал в "Укрзализныце": мужчина убеждал, что может ехать в женском купе

20:57

"Счета растут": какие приборы потребляют электроэнергию, даже когда они выключены

Трамп не уступит Путину территории Украины, в этом году переговоров не будет – МорозовТрамп не уступит Путину территории Украины, в этом году переговоров не будет – Морозов
20:56

РФ атаковала Украину корейскими ракетами - Defense Express

20:44

В России разразились "условием" участия во втором Саммите мира

20:30

Есть воспалительный процесс: звезда "Женского квартала" пожаловалась украинцам

20:29

Как почистить пятки с помощью перекиси водорода: будут как у младенца

Реклама
20:20

Тандем против Украины: Орбан нашел нового союзника

20:07

"Интересная ситуация на авиабазе "Оленья": Россия перемещает Ту-95М - OSINT

19:45

Страну атакует сверхмощный шторм: синоптики предупреждают о сильной опасности

19:43

Украина опубликовала жесткое заявление в адрес Мали и предупредила о последствиях

19:28

Экологи против восстановления Каховской ГЭС: "нужно закрыть и другие дамбы"

19:25

Онкология и клиническая смерть: Камалия шокировала признанием о своем здоровье

19:12

Чем заменить хлеб в котлетах: 2 варианта с невероятно вкусным результатомВидео

19:10

О Мали и дипломатии: что случилосьмнение

18:47

Какой регион "потрясет": в Украине ожидается землетрясение

18:36

Удар превратил район аэродрома Морозовск в выжженную землю: новые фото

18:26

Тысячи демонстрантов, беспорядки и побег премьера: Бангладеш охватила революция

Реклама
17:54

Какую версию F-16 получили ВСУ, есть ли дальнобойные ракеты: раскрыты важные подробности

17:30

"Там нечего оценивать": Данилко не хочет быть судьей нацотбора "Евровидения"

17:27

"Мурат Налчаджиоглу и Лилия Реус снова вместе": пару заподозрили в воссоединении

17:20

Что значит, если порвалась цепочка на шее: почему запрещено дарить украшения

17:10

В Харькове горит "Турбоатом": столбы огня и дыма поднимаются в небоВидео

17:07

Китай перейдет все "красные линии" и даст Путину оружие: назван опасный сценарий

17:05

В ВСУ объяснили судьбу Северского Донца возле Часового Яра

16:57

Яблочный Спас 2024: что категорически нельзя делать 6 августа

16:57

Почему не завязывается капуста и что с этим делать - время спасти урожай еще есть

16:24

Действует наоборот: почему после кофе всегда хочется спать - ученые раскрыли правдуВидео

16:21

4 китайские знаки зодиака будут счастливы в августе 2024 года

16:17

Изменится многое: военнослужащий о первых F-16 в Украине

15:55

Украина развернула миллион штыков против РФ: в Defense Express рассказали о чуде на фронте

15:46

Как помогут F-16 в битве с войсками РФ на Харьковщине: в ВСУ сделали заявление

15:43

Жена Виктора Павлика рассказала, что ее раздражает в артисте

15:41

F-16 применят в три этапа: названы первые цели истребителей

14:49

РФ перебрасывает дополнительные войска на Харьковщину: в ВСУ объяснили цель оккупантов

14:31

"Ситуация изменилась": политолог сказал, пойдет ли Трамп на сделку с Путиным ценой УкраиныВидео

14:16

Церковный праздник 6 августа: что запрещено делать в Яблочный Спас

14:12

Что такое "страхополох": мало кто знает правильный ответВидео

Реклама
13:58

Миша Кацурин признался, за что "выхватывает" от Нади Дорофеевой

13:50

Олимпиада-2024: украинский гимнаст завоевал серебро в упражнениях на параллельных брусьях

13:45

Путинист Филипп Киркоров срочно покинул РФ с эскортницей и маленьким ребенком - детали

13:26

Условий для переговоров нет, могут быть изменения только в марте-мае 2025 года - МорозовВидео

12:59

"Перемирия не жду": Максим Галкин показал истинное лицо Аллы Пугачевой

12:58

США предоставили Украине грант в размере 3,9 млрд долларов: на что пойдут деньги

12:36

Это просто нечто: консервированные помидоры половинками с секретным ингредиентом - рецептВидео

12:20

На смену жаре придут заморозки: какой будет погода в августе 2024

12:19

Должны ли лица с инвалидностью проходить ВВК: ТЦК и адвокаты разъяснили ситуацию

12:14

В Сети случайно появились фото "тайного" мужа Натальи Могилевской

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять