Звезда "Злых духов" и "Памфира" рассказал, готов ли вступать в ВСУ: "Есть чувство вины"

Вкратце:
- Александр Яцентюк обновил данные и прошел ВВК
- О мобилизации артист думает регулярно
Украинский актер Александр Яцентюк в канун премьеры нового четырехсерийного мистического детектива "Злые духи" поднял острую в украинском обществе тему мобилизации. В беседе с Униан он признался, имеет ли бронь, за что получил отсрочку, и почему его преследует чувство вины.
Так артист, отвечая на вопрос, думает ли он о том, что его могут мобилизовать, ответил утвердительно. Пока этого не произошло, он занимается помощью тем, кто служит.
"Постоянно об этом (о мобилизации - прим. редактора) думаю и спокойно к этому отношусь. На самом деле есть чувство вины, которое не покидает меня с начала полномасштабного вторжения. Я же ничем не отличаюсь от других мужчин, которые служат. Я также понимаю: если я не там, то должен делать здесь, в тылу, максимально от меня зависящее, чтобы быть полезным. Нам всем нужно много работать, чтобы помогать, донатить, привлекать внимание мира к войне, в том числе благодаря кинематографу", - говорит Яцентюк.
Также Александр рассказал, что сейчас брони не имеет. Была отсрочка, но уже закончилась, так что повестка может прийти в любой момент, и он намерен действовать в соответствии с ней. "Сейчас я не имею брони, но имел отсрочку. Летом прошлого года, когда поехал обновлять данные в ТЦК, мне выписали повестку, я прошел ВВК и должен был мобилизоваться. Но через несколько дней была запланирована премьера спектакля, в котором я играл ключевую роль, и мне дали отсрочку. Она закончилась и сейчас я, как и все, могу получить новую повестку. Если так произойдет, то я пойду защищать страну. Ни прятаться, ни куда-то ехать не собираюсь", - поделился Александр Яцентюк.
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Кто такой Александр Яцентюк?
Александр Яцентюк - украинский актер кино и театра. Играет в Национальном академическом драматическом театре имени Леси Украинки. Наиболее известные киноработы: "Памфир", "Холод", "Надія є" и др.
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