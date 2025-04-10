Звезда "Злых духов" и "Памфира" рассказал, готов ли вступать в ВСУ: "Есть чувство вины"

Александр Яцентюк признался, есть ли у него бронь, и когда получил повестку.

https://glavred.info/starnews/zvezda-zlyh-duhov-i-pamfira-rasskazal-gotov-li-vstupat-v-vsu-est-chuvstvo-viny-10654685.html Ссылка скопирована

Александр Яцентюк высказался про мобилизацию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/oleksandr_yatsentyuk, imdb.com

Вкратце:

Александр Яцентюк обновил данные и прошел ВВК

О мобилизации артист думает регулярно

Украинский актер Александр Яцентюк в канун премьеры нового четырехсерийного мистического детектива "Злые духи" поднял острую в украинском обществе тему мобилизации. В беседе с Униан он признался, имеет ли бронь, за что получил отсрочку, и почему его преследует чувство вины.

Так артист, отвечая на вопрос, думает ли он о том, что его могут мобилизовать, ответил утвердительно. Пока этого не произошло, он занимается помощью тем, кто служит.

видео дня

"Постоянно об этом (о мобилизации - прим. редактора) думаю и спокойно к этому отношусь. На самом деле есть чувство вины, которое не покидает меня с начала полномасштабного вторжения. Я же ничем не отличаюсь от других мужчин, которые служат. Я также понимаю: если я не там, то должен делать здесь, в тылу, максимально от меня зависящее, чтобы быть полезным. Нам всем нужно много работать, чтобы помогать, донатить, привлекать внимание мира к войне, в том числе благодаря кинематографу", - говорит Яцентюк.

Александр Яцентюк высказался про мобилизацию / Пресс-служба

Также Александр рассказал, что сейчас брони не имеет. Была отсрочка, но уже закончилась, так что повестка может прийти в любой момент, и он намерен действовать в соответствии с ней. "Сейчас я не имею брони, но имел отсрочку. Летом прошлого года, когда поехал обновлять данные в ТЦК, мне выписали повестку, я прошел ВВК и должен был мобилизоваться. Но через несколько дней была запланирована премьера спектакля, в котором я играл ключевую роль, и мне дали отсрочку. Она закончилась и сейчас я, как и все, могу получить новую повестку. Если так произойдет, то я пойду защищать страну. Ни прятаться, ни куда-то ехать не собираюсь", - поделился Александр Яцентюк.

Александр Яцентюк высказался про мобилизацию / Пресс-служба

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Ирине Билык сделали предложение после ее юбилейного концерта. Перед ней на одно колена стал ее давний приятель в присутствии остальных друзей.

Также Павел Зибров признался, куда "исчезла" его жена. Марина Владимировна перестала сопровождать своего мужа на светских мероприятиях, что вызвало беспокойство у поклонников певца.

Читайте также:

Кто такой Александр Яцентюк? Александр Яцентюк - украинский актер кино и театра. Играет в Национальном академическом драматическом театре имени Леси Украинки. Наиболее известные киноработы: "Памфир", "Холод", "Надія є" и др.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред