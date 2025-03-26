"Мистика - это не шутки": шоураннер Владимир Москалец о съемках сериала "Злые духи" на 2+2

Премьера мистического четырехсерийного детектива состоится в апреле на телеканале 2+2.

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Олекса Городенко в роли Мольфара. Александр Ярема и Александр Яцентюк сыграли следователей Басюка и Маркияна Сыча / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Главным героям придется распутывать клубок интриг и коррупции. Следователь из Киева Маркиян Сыч (Александр Яцентюк) после ранения приезжает на реабилитацию в живописное карпатское село Ясени. Вместо спокойного отдыха он оказывается в водовороте загадочных событий и приобщается к расследованию ряда смертей. Местный участковый Басюк (Александр Ярема) хочет побыстрее закрыть дело, а местные жители обвиняют во всем злых духов. Маркиян выясняет, что все вокруг скрывают правду, имеют свои секреты и боятся говорить о прошлом. Шоуранер проекта Владимир Москалец раскрыл эксклюзивные подробности съемок, рассказал о мистических случаях на площадке и вызовах для актеров.

По сюжету, события ленты разворачиваются в Карпатском селе, где именно проходили съемки?

Процесс длился почти три месяца. Он проходил в Киевской области и в Национальном природном парке "Сколівські Бескиди", который расположен во Львовской области. Мы очень благодарны, что нам позволили работать именно в этом уникальном месте и передать такую невероятную красоту в кадре.

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В общем, подготовительный этап длился почти полгода, мы ездили в экспедиции по Карпатам, искали крутые локации, работали над тем, чтобы органично добавить в ленту национальный колорит, с легендами, традициями, языком, поведением героев. Помогало то, что я сам родом из этих мест, поэтому с детства был погружен в эту атмосферу. Актер Александр Яцентюк также со Львовщины, поэтому тоже помогал коллегам. Ведь еще на этапе написания сценария перед нами стояла задача очень подробно изучить и заложить в сценарий местные привычки, традиции, быт и даже диалект.

Как Александру Яреме, который рос в Херсоне, дался карпатский диалект?

Он - замечательный актер, который умеет очень глубоко и тонко передавать персонажей. И в роли Басюка был очень органичным. Когда мы приехали в Карпаты, Александр очень много общался с местными, чтобы погрузиться в атмосферу. И мы очень удивились, когда уже через несколько дней Саша общался так, что люди в селе воспринимали его за своего.

Александр Яцентюк и Александр Ярема на съемках "Злых духов" / Пресс-служба

Какие декорации создавали специально для съемок?

Дом мольфара "создавался" и "обживался" фактически с нуля. Наша художница Олеся Бондарь и ее команда собрали действительно уникальные аутентичные вещи. Там все настолько продумано до мелочей, мы даже не могли поверить, что это не настоящий дом, настолько получилось атмосферно и детально.

Правда, что в сериале снимался настоящий мольфар?

Актер Олекса Городенко, как только попал к нам на пробы, начал рассказывать нам с режиссером Денисом Тарасовым о том, что некоторые из написанных в сценарии ритуалов проводить категорически нельзя. К примеру, одну из героинь герой, карпатский Мольфар, должен был отмаливать определенными молитвами и жестами. Как оказалось, подобные ритуалы проводят только над покойниками, поэтому с живыми актерами подобное делать категорически не стоит. Как оказалось, Олекса - из рода мольфаров, поэтому разбирается в древних ритуалах. Но особенно хочу отметить, что образ Мольфара в сериале "Злые духи" - это скорее не о колдовстве, а о знахарстве, помощи людям, связи с природой, древних традициях, фольклоре.

Какие мистические моменты возникали на площадке?

Во время работы над проектом, мы убедились, что мистика - это не шутки. Когда-то я много читал о том, что происходит на съемках мистических фильмов, о том, что происходило, например, на Ивано-Франковщине, когда здесь снимали "Вий" по Гоголю. Однако, честно, очень скептически относился к подобным историям - скорее считал их "байками". Однако после съемок "Злых духов" я кардинально изменил свое отношение - у нас на съемочной площадке повторилось именно такое мистическое событие, которое мы придумали для героев в сценарии. И это было довольно жутко.

Однако все завершилось хорошо, и не в последнюю очередь благодаря профессионализму нашей съемочной команды. Ведь, например, работать нам приходилось в не совсем стандартных условиях - в горной местности, где мы снимали, совсем не было связи. В условиях большого проекта с большим количеством задач - это действительно проблема. Самое банальное - это риск потерять кого-то из команды. Однако мы справились со всеми вызовами мистических Карпат.

Съемки сериала Злые духи / Пресс-служба

Кстати, актриса на одну из ключевых ролей появилась у нас также магическим образом. Нам очень хотелось, чтобы эту роль исполнила не "популярная и всем известная" звезда, а совершенно новый человек. Однако найти такого, который бы точно попадал в образ, не удавалось довольно долго. И вдруг прямо в отеле увидели девушку, которая там работала. Она не верила, что так бывает и что она вот так случайно может попасть в кино и сыграть в команде известных актеров. Так или иначе, ее образ получился очень колоритным и магическим. Художница специально создала невероятный образ героини - его зрители смогут увидеть ближе к финалу ленты.

С какими вызовами сталкивались актеры на площадке?

Мы снимали в горах, на скале. Чтобы добраться до локации, актерам и группе ежедневно приходилось преодолевать пешком по несколько километров крутых подъемов. Потому что в некоторые локации добраться на машинах было невозможно. Поэтому было нелегко, особенно тем, кто не готов к таким физическим нагрузкам, да еще и в жару.

Однако все работали с полной отдачей, прилагали максимум усилий, чтобы создать качественный проект. Несмотря на все сложности, не жаловались, много шутили и поддерживали друг друга. По сценарию местный следователь Басюк больше всего противился тому, чтобы лезть на скалу из-за его предрассудков, поэтому Александр Ярема, который его сыграл, должен был выглядеть в кадре мягко говоря замученным и недовольным. Поэтому ему почти не пришлось играть (смеется). А если серьезно, то я бесконечно благодарен Александру за его выдержку и профессионализм!

Также на площадке было непросто актеру Ивану Залускому, который сыграл Славика. Ему в жару пришлось сниматься в сложном пластическом гриме - это такая сложная деталь образа, которая и без того постоянно усложняет работу актера, а здесь Ивану приходилось еще и выполнять каскадерские трюки и драки.

Иван Залуский в роли Славика / Пресс-служба

А еще хочу отметить, что благодаря профессионализму режиссера Дениса Тарасова и оператора-постановщика Андрея Поливаного-Бухтиярова нам удалось снять невероятно эстетическое кино. Они сумели передать не только красоту Карпат, но и полностью погрузить зрителя в эту волшебную атмосферу. Вспоминаю, как каждое утро в пять оператор выходил из отеля "охотиться" за облаками, которые поднимаются с подножия гор.

А кому "посчастливилось" лежать в горной реке в роли трупа?

Да, это было настоящее испытание, однако актеры достойно справились с этой задачей. Несмотря на лето, вода в горном потоке была действительно ледяной. Актер Назар Ян Божик первым взял на себя эту миссию. И ему дольше всего пришлось лежать в ледяной воде, потому что было много дублей, мы искали правильную технологию съемки этих сцен. Конечно, использовали термокостюм, создавали максимально комфортные условия, но померз он сильно.

Съемки сериала Злые духи / Пресс-служба

Хочу подчеркнуть, что в ленте нет второстепенных ролей, все герои - максимально погружены. Ведь мистическая история, которая происходит в небольшом карпатском селе, связала едва ли не всех его жителей. И каждому из них точно есть что скрывать. Благодаря этому напряжение держит до самого финала, который для зрителя станет настоящей неожиданностью.

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