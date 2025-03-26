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"Мистика - это не шутки": шоураннер Владимир Москалец о съемках сериала "Злые духи" на 2+2

Анна Подгорная
26 марта 2025, 12:10
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Премьера мистического четырехсерийного детектива состоится в апреле на телеканале 2+2.
Олекса Городенко, Александр Ярема, Александр Яцентюк
Олекса Городенко в роли Мольфара. Александр Ярема и Александр Яцентюк сыграли следователей Басюка и Маркияна Сыча / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Главным героям придется распутывать клубок интриг и коррупции. Следователь из Киева Маркиян Сыч (Александр Яцентюк) после ранения приезжает на реабилитацию в живописное карпатское село Ясени. Вместо спокойного отдыха он оказывается в водовороте загадочных событий и приобщается к расследованию ряда смертей. Местный участковый Басюк (Александр Ярема) хочет побыстрее закрыть дело, а местные жители обвиняют во всем злых духов. Маркиян выясняет, что все вокруг скрывают правду, имеют свои секреты и боятся говорить о прошлом. Шоуранер проекта Владимир Москалец раскрыл эксклюзивные подробности съемок, рассказал о мистических случаях на площадке и вызовах для актеров.

По сюжету, события ленты разворачиваются в Карпатском селе, где именно проходили съемки?

Процесс длился почти три месяца. Он проходил в Киевской области и в Национальном природном парке "Сколівські Бескиди", который расположен во Львовской области. Мы очень благодарны, что нам позволили работать именно в этом уникальном месте и передать такую невероятную красоту в кадре.

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В общем, подготовительный этап длился почти полгода, мы ездили в экспедиции по Карпатам, искали крутые локации, работали над тем, чтобы органично добавить в ленту национальный колорит, с легендами, традициями, языком, поведением героев. Помогало то, что я сам родом из этих мест, поэтому с детства был погружен в эту атмосферу. Актер Александр Яцентюк также со Львовщины, поэтому тоже помогал коллегам. Ведь еще на этапе написания сценария перед нами стояла задача очень подробно изучить и заложить в сценарий местные привычки, традиции, быт и даже диалект.

Как Александру Яреме, который рос в Херсоне, дался карпатский диалект?

Он - замечательный актер, который умеет очень глубоко и тонко передавать персонажей. И в роли Басюка был очень органичным. Когда мы приехали в Карпаты, Александр очень много общался с местными, чтобы погрузиться в атмосферу. И мы очень удивились, когда уже через несколько дней Саша общался так, что люди в селе воспринимали его за своего.

Александр Яцентюк, Александр Ярема
Александр Яцентюк и Александр Ярема на съемках "Злых духов" / Пресс-служба

Какие декорации создавали специально для съемок?

Дом мольфара "создавался" и "обживался" фактически с нуля. Наша художница Олеся Бондарь и ее команда собрали действительно уникальные аутентичные вещи. Там все настолько продумано до мелочей, мы даже не могли поверить, что это не настоящий дом, настолько получилось атмосферно и детально.

Правда, что в сериале снимался настоящий мольфар?

Актер Олекса Городенко, как только попал к нам на пробы, начал рассказывать нам с режиссером Денисом Тарасовым о том, что некоторые из написанных в сценарии ритуалов проводить категорически нельзя. К примеру, одну из героинь герой, карпатский Мольфар, должен был отмаливать определенными молитвами и жестами. Как оказалось, подобные ритуалы проводят только над покойниками, поэтому с живыми актерами подобное делать категорически не стоит. Как оказалось, Олекса - из рода мольфаров, поэтому разбирается в древних ритуалах. Но особенно хочу отметить, что образ Мольфара в сериале "Злые духи" - это скорее не о колдовстве, а о знахарстве, помощи людям, связи с природой, древних традициях, фольклоре.

Какие мистические моменты возникали на площадке?

Во время работы над проектом, мы убедились, что мистика - это не шутки. Когда-то я много читал о том, что происходит на съемках мистических фильмов, о том, что происходило, например, на Ивано-Франковщине, когда здесь снимали "Вий" по Гоголю. Однако, честно, очень скептически относился к подобным историям - скорее считал их "байками". Однако после съемок "Злых духов" я кардинально изменил свое отношение - у нас на съемочной площадке повторилось именно такое мистическое событие, которое мы придумали для героев в сценарии. И это было довольно жутко.

Однако все завершилось хорошо, и не в последнюю очередь благодаря профессионализму нашей съемочной команды. Ведь, например, работать нам приходилось в не совсем стандартных условиях - в горной местности, где мы снимали, совсем не было связи. В условиях большого проекта с большим количеством задач - это действительно проблема. Самое банальное - это риск потерять кого-то из команды. Однако мы справились со всеми вызовами мистических Карпат.

Съемки сериала Злые духи
Съемки сериала Злые духи / Пресс-служба

Кстати, актриса на одну из ключевых ролей появилась у нас также магическим образом. Нам очень хотелось, чтобы эту роль исполнила не "популярная и всем известная" звезда, а совершенно новый человек. Однако найти такого, который бы точно попадал в образ, не удавалось довольно долго. И вдруг прямо в отеле увидели девушку, которая там работала. Она не верила, что так бывает и что она вот так случайно может попасть в кино и сыграть в команде известных актеров. Так или иначе, ее образ получился очень колоритным и магическим. Художница специально создала невероятный образ героини - его зрители смогут увидеть ближе к финалу ленты.

С какими вызовами сталкивались актеры на площадке?

Мы снимали в горах, на скале. Чтобы добраться до локации, актерам и группе ежедневно приходилось преодолевать пешком по несколько километров крутых подъемов. Потому что в некоторые локации добраться на машинах было невозможно. Поэтому было нелегко, особенно тем, кто не готов к таким физическим нагрузкам, да еще и в жару.

Однако все работали с полной отдачей, прилагали максимум усилий, чтобы создать качественный проект. Несмотря на все сложности, не жаловались, много шутили и поддерживали друг друга. По сценарию местный следователь Басюк больше всего противился тому, чтобы лезть на скалу из-за его предрассудков, поэтому Александр Ярема, который его сыграл, должен был выглядеть в кадре мягко говоря замученным и недовольным. Поэтому ему почти не пришлось играть (смеется). А если серьезно, то я бесконечно благодарен Александру за его выдержку и профессионализм!

Также на площадке было непросто актеру Ивану Залускому, который сыграл Славика. Ему в жару пришлось сниматься в сложном пластическом гриме - это такая сложная деталь образа, которая и без того постоянно усложняет работу актера, а здесь Ивану приходилось еще и выполнять каскадерские трюки и драки.

Иван Залуский
Иван Залуский в роли Славика / Пресс-служба

А еще хочу отметить, что благодаря профессионализму режиссера Дениса Тарасова и оператора-постановщика Андрея Поливаного-Бухтиярова нам удалось снять невероятно эстетическое кино. Они сумели передать не только красоту Карпат, но и полностью погрузить зрителя в эту волшебную атмосферу. Вспоминаю, как каждое утро в пять оператор выходил из отеля "охотиться" за облаками, которые поднимаются с подножия гор.

А кому "посчастливилось" лежать в горной реке в роли трупа?

Да, это было настоящее испытание, однако актеры достойно справились с этой задачей. Несмотря на лето, вода в горном потоке была действительно ледяной. Актер Назар Ян Божик первым взял на себя эту миссию. И ему дольше всего пришлось лежать в ледяной воде, потому что было много дублей, мы искали правильную технологию съемки этих сцен. Конечно, использовали термокостюм, создавали максимально комфортные условия, но померз он сильно.

Съемки сериала Злые духи
Съемки сериала Злые духи / Пресс-служба

Хочу подчеркнуть, что в ленте нет второстепенных ролей, все герои - максимально погружены. Ведь мистическая история, которая происходит в небольшом карпатском селе, связала едва ли не всех его жителей. И каждому из них точно есть что скрывать. Благодаря этому напряжение держит до самого финала, который для зрителя станет настоящей неожиданностью.

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