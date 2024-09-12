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BILD: русские прорвали окружение в Курской области, куда попали в августе

Яна Ставская
12 сентября 2024, 18:26
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На севере оккупанты были отрезаны рекой Сейм, на западе и юге — госграницей с Украиной.
BILD: русские прорвали окружение в Курской области, куда попали в августе
ВС РФ контрнаступают в Курской области / Коллаж Главреда. Фото: BILD, Википедия

Российские оккупанты путем контратак прорвали окружение украинскими силами у реки Сейм Курской области, куда попали еще в августе, пишет аналитик BILD Юлиан Репке.

Согласно данным Репке, русские якобы отбросили ВСУ из-под села Коренево и захватили село Краснооктябрьское, Снагость и Комаровка.

Идут бои за деревню Вишнёвка, через которую проходит железная дорога.

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Таким образом, подытоживает эксперт, ВС РФ разорвали с востока окружение, в которое российские части попали в конце августа. На севере они были отрезаны рекой Сейм, на западе и юге — госграницей с Украиной.

"Появились визуальные подтверждения того, что российские войска отбили Краснооктябрьское и Комаровку в Курской области. "Визуальные" означает, что реальная ситуация может быть намного хуже, чем на моей карте", — пишет Репке.

Бои в Курской области - что следует знать

Недавно Россия перешла к контрнаступлению в Курской области. По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, враг бросил на прорыв обороны ВСУ войско численностью более 35 тысяч оккупантов.

В августе стало известно об уничтожении Вооруженными силами Украины трех мостов через реку Сейм в Глушковском районе РФ, что почти отрезало трехтысячную группировку противника от основных линий снабжения БК и техники.

Цель противника - деблокировать Глушковский район, вернуть контроль над трассой Коренево-Троицкое и возвратить контроль над логистикой Коренево-Сафоновка с дальнейшем упрощением логистики по северному фронту, считает Коваленко.

По состоянию на начало сентября Силы обороны Украины контролировали более 100 населенных пунктов в Курской области РФ. При этом Россия потеряла шесть тысяч солдат убитыми и ранеными всего за месяц операции ВСУ на Курщине, рассказал президент Владимир Зеленский.

Что известно о Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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