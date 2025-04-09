Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Украинские разработчики совершенствуют дроны-носители: что известно о новой технологии

Руслан Иваненко
9 апреля 2025, 19:39
90
Военные испытывают новые модели дронов для расширения радиуса действия.
БПЛА, дрон
Дроны-носители доставляют FPV-дроны в тыл врага / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Кратко:

  • Украинские разработчики совершенствуют технологии дронов-носителей
  • Дроны-носители способны доставлять FPV-дроны до 40 км в глубокий тыл

Украинские разработчики активно совершенствуют технологиидронов-носителей, известных как "дронатоматы". Это большие беспилотники, которые способны доставлять меньшие FPV-дроны в глубокий тыл врага.

Первая информация об украинских беспилотниках, перевозящих малые дроны, появилась в ноябре 2023 года, сообщает Forbes.

видео дня

По данным российских военных, украинские FPV-дроны способны атаковать цели на расстоянии до 40 км от линии фронта и даже больше. Это значительно превышает стандартный радиус действия их дронов, что свидетельствует об использовании новейших дронов-носителей.

Большие дроны-носители доставляют в тыл врага малые FPV-дроны, которые атакуют конкретные цели. Для этого требуется сложное оборудование и координация целой команды специалистов, в том числе нескольких операторов БПЛА.

"Если мы используем аналоговую передачу видео, каждый беспилотник должен работать на разной частоте, чтобы избежать помех сигнала", - отмечает командир БПЛА Национальной гвардии Украины "Тайфун" под позывным "Майкл".

Украина демонстрирует беспилотники как с неподвижным крылом, так и с несколькими винтами, способные нести один, два, четыре или шесть FPV. Большее количество дронов может выглядеть эффективнее, но это также создает дополнительные осложнения.

Дроны с винтами, как правило, летают на высоте 300-400 метров, что делает их уязвимыми ко многим средствам воздействия, в частности стрелкового оружия и РЭБ. Зато дроны с неподвижным крылом могут подниматься на высоту, где становятся недосягаемыми для многих средств поражения.

"Реализация этой возможности требует дополнительного технического развития и интеграции, поэтому работа над этим продолжается", - добавляет Майкл.

В свою очередь, дроны-носители имеют значительные преимущества: они расширяют радиус действия, устраняют радиотень и сокращают время между обнаружением цели и ее поражением. Кроме того, они позволяют проводить многократные скоординированные удары по удаленным целям.

Операторы перехватчиков используют дроны-носители для быстрого наведения FPV-дронов на высокогорные цели. Авианосец может патрулировать на большой высоте, а FPV запускаются только при необходимости.

Ликвидация техники РФ - другие новости

Как сообщал Главред, в Буденновском районе Донецка партизаны сожгли авто российских военных вместе с мобильным комплексом РЭБ. Оккупанты не смогли отреагировать - в это время они отдыхали после употребления спиртного.

Также на Лиманском направлении Силы обороны Украины снова продемонстрировали, что в нашем небе чужим "птицам" не место. На этот раз добычей наших защитников стал экспериментальный российский БПЛА-разведчик "Мерлин-ВР", стоимость которого превышает $300 тыс. за единицу.

Кроме того Крымский мост остается целью для украинских военных, однако при подготовке его уничтожения нужна информационная тишина, заявил командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа.

Читайте также:

Что известно о Forbes

Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире.

Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте.

В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

БПЛА НГУ технология
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Трамп дал заднюю и объявил новое решение по тарифам - что известно

Трамп дал заднюю и объявил новое решение по тарифам - что известно

20:40Экономика
Есть ли повод для паники: заявление Генштаба ВСУ о наступлении на Сумы и Харьков

Есть ли повод для паники: заявление Генштаба ВСУ о наступлении на Сумы и Харьков

20:09Фронт
Украину атакует мощный шторм: синоптики предупреждают о серьезной опасности

Украину атакует мощный шторм: синоптики предупреждают о серьезной опасности

19:49Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 10 апреля: Девам - важные новости, Весам - подарок

Гороскоп на завтра 10 апреля: Девам - важные новости, Весам - подарок

Карта Deep State онлайн за 9 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Красный уровень опасности: Землю накрыла буря, что может влиять на самочувствие

Красный уровень опасности: Землю накрыла буря, что может влиять на самочувствие

Так держать: Захарова поставила в пример Аллу Пугачеву всем россиянам

Так держать: Захарова поставила в пример Аллу Пугачеву всем россиянам

Изменения коснутся всех водителей: в Украине вводят новые правила с 1 мая

Изменения коснутся всех водителей: в Украине вводят новые правила с 1 мая

Последние новости

20:43

155 человек уже воюют: Зеленский раскрыл данные об участии граждан Китая в войне

20:40

Трамп дал заднюю и объявил новое решение по тарифам - что известно

20:29

Для чего хозяйки смешивают стиральный порошок с солью: результат поразитВидео

20:15

В Украине массово избавляются от свиней и коров: возможен ли дефицит мяса и молока

20:09

Есть ли повод для паники: заявление Генштаба ВСУ о наступлении на Сумы и Харьков

Цены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товарыЦены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товары
19:57

Почему загорается индикатор температуры двигателя - частая ошибка водителей

19:49

Украину атакует мощный шторм: синоптики предупреждают о серьезной опасности

19:39

Украинские разработчики совершенствуют дроны-носители: что известно о новой технологии

19:36

Очередь криптовалюты настала: как хотят облагать налогами виртуальные активы

Реклама
19:14

"Не медлите": Минобороны сделало важное заявление о ВВК для ограниченно годных

19:12

Есть три "красные линии": в Кабмине сделали громкое заявление о сделке с США

19:10

США на пороге "майдана": куда катится Америка с подачи Трампамнение

19:06

Невестка Королевой показала жуткое и опухшее лицо после операции

18:51

Имеет большое значение: почему на Пасху красят яйца в красный цветВидео

18:43

Исчезновение тела Богдана Хмельницкого: кто за этим стоит и где оно сейчасВидео

18:38

Доллар набирает обороты: сколько теперь стоит валюта в банках

18:22

РФ увеличивает количество войск: офицер сообщил об опасности нового наступления

18:22

Кто придумал название Одессы и как город назывался изначально - ответ удивитВидео

18:04

Каждая копейка отлита в смерть: в РФ поблагодарили украинцев за прослушивание российской группы

18:02

Соседи будут завидовать урожаю: что нужно посадить рядом с капустой

Реклама
17:50

РФ почувствует гнев Трампа, если Путин будет тянуть с мирным соглашением - эксперт

17:43

Весь год будет конфликтным: что нельзя делать 10 апреля, приметы

17:30

Как избавиться от пятен на потолке: простые способы восстановить чистоту

17:29

ЕС ударил в ответ на пошлины Трампа: что теперь ждет США

17:23

Почему 10 апреля нельзя сердиться и ссориться: какой праздник и день ангела

17:19

Намек с перчинкой: бывшая футболиста Динамо затроллила игрокаВидео

17:16

Как часто нужно менять разделочные доски на кухне: ответ удивит

17:07

Украинцам пересчитали субсидии: кто получит меньшие счета за коммунальные услуги

16:33

Вымирание динозавров было до падения астероида: ученые развеяли миф

16:30

Китайские солдаты воюют в Украине: реакция мира и кого на самом деле взяли в пленВидео

16:21

Как пройти маршрут МРЭО в Белой Церкви: инструкция для будущих водителейВидео

16:11

Как размножить смородину весной: уникальный способ с 100% приживаемостью

16:11

Цена полетит вниз: эксперт ответил, когда в Украине подешевеет бензин

16:03

"Золотой куш" с неба: апрель приготовил приятные сюрпризы для ТОП-4 знаков

15:57

Трамп может договорится с Путиным: появился тревожный прогноз

15:56

Европа боится ослабления обороны НАТО на фоне угроз США - СМИ

15:49

Цена на лекарства формируется не в аптеках, а у производителей, - экономист

15:43

"Ходячий скелет": дети Анджелины Джоли бьют тревогу

15:36

Забрала детей и маму и выехала из страны: где сейчас третья жена Тигипко

15:35

Чем отличаются 2 учительницы: надо иметь "зрение орла", чтобы разгадать загадку за 19 секунд

Реклама
15:19

Не такой, как в магазинах: люди только узнали, как выглядит "настоящий" бананВидео

15:04

Деньги на ветер: эксперты назвали ТОП-3 кроссовера, которые постоянно ломаются

14:53

Группа украинцев может получить почти по 11 тысяч гривен: кто в списке

14:50

Угроза наступления РФ на Сумы и Харьков: в ЦПД сделали важное заявление

14:37

Водители будут удивлены: что на самом деле означает логотип Volkswagen

14:32

ВСУ отодвигают линию обороны: аналитик сообщил об успехе на Белгородщине

14:22

Картофель, покрытый ростками: врачи ответили, можно ли его есть и какие риски

14:03

Как выглядеть лучше и как скрыть лишний вес на фото

13:55

Выбрасывать коробки от конфет не стоит: что из них можно сделатьВидео

13:45

ВСУ восстановили позиции на востоке: в DeepState назвали, где продвинулся враг

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять