Украинские разработчики совершенствуют дроны-носители: что известно о новой технологии

Военные испытывают новые модели дронов для расширения радиуса действия.

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Дроны-носители доставляют FPV-дроны в тыл врага / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Кратко:

Украинские разработчики совершенствуют технологии дронов-носителей

Дроны-носители способны доставлять FPV-дроны до 40 км в глубокий тыл

Украинские разработчики активно совершенствуют технологиидронов-носителей, известных как "дронатоматы". Это большие беспилотники, которые способны доставлять меньшие FPV-дроны в глубокий тыл врага.

Первая информация об украинских беспилотниках, перевозящих малые дроны, появилась в ноябре 2023 года, сообщает Forbes.

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По данным российских военных, украинские FPV-дроны способны атаковать цели на расстоянии до 40 км от линии фронта и даже больше. Это значительно превышает стандартный радиус действия их дронов, что свидетельствует об использовании новейших дронов-носителей.

Большие дроны-носители доставляют в тыл врага малые FPV-дроны, которые атакуют конкретные цели. Для этого требуется сложное оборудование и координация целой команды специалистов, в том числе нескольких операторов БПЛА.

"Если мы используем аналоговую передачу видео, каждый беспилотник должен работать на разной частоте, чтобы избежать помех сигнала", - отмечает командир БПЛА Национальной гвардии Украины "Тайфун" под позывным "Майкл".

Украина демонстрирует беспилотники как с неподвижным крылом, так и с несколькими винтами, способные нести один, два, четыре или шесть FPV. Большее количество дронов может выглядеть эффективнее, но это также создает дополнительные осложнения.

Дроны с винтами, как правило, летают на высоте 300-400 метров, что делает их уязвимыми ко многим средствам воздействия, в частности стрелкового оружия и РЭБ. Зато дроны с неподвижным крылом могут подниматься на высоту, где становятся недосягаемыми для многих средств поражения.

"Реализация этой возможности требует дополнительного технического развития и интеграции, поэтому работа над этим продолжается", - добавляет Майкл.

В свою очередь, дроны-носители имеют значительные преимущества: они расширяют радиус действия, устраняют радиотень и сокращают время между обнаружением цели и ее поражением. Кроме того, они позволяют проводить многократные скоординированные удары по удаленным целям.

Операторы перехватчиков используют дроны-носители для быстрого наведения FPV-дронов на высокогорные цели. Авианосец может патрулировать на большой высоте, а FPV запускаются только при необходимости.

Ликвидация техники РФ - другие новости

Как сообщал Главред, в Буденновском районе Донецка партизаны сожгли авто российских военных вместе с мобильным комплексом РЭБ. Оккупанты не смогли отреагировать - в это время они отдыхали после употребления спиртного.

Также на Лиманском направлении Силы обороны Украины снова продемонстрировали, что в нашем небе чужим "птицам" не место. На этот раз добычей наших защитников стал экспериментальный российский БПЛА-разведчик "Мерлин-ВР", стоимость которого превышает $300 тыс. за единицу.

Кроме того Крымский мост остается целью для украинских военных, однако при подготовке его уничтожения нужна информационная тишина, заявил командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа.

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