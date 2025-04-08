Сбитие дрона "Мерлин-ВР": ВСУ ликвидировали разведчика за $300 тыс

Украинские зенитчики уничтожили беспилотник стоимостью более $300 тысяч.

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ВСУ уничтожили новейший российский дрон / коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com,

Кратко:

ВСУ сбили экспериментальный дрон "Мерлин-ВР" за $300 тыс.

Дрон имел высоту полета до 5 км и работал до 10 часов

На Лиманском направлении Силы обороны Украины снова продемонстрировали, что в нашем небе чужим "птицам" не место. На этот раз добычей наших защитников стал экспериментальный российский БПЛА-разведчик "Мерлин-ВР", стоимость которого превышает $300 тыс. за единицу.

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Об успешном сбитии сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица". Беспилотник, который россияне впервые показали только в сентябре 2021 года, не продержался долго.

Зенитчики и артиллеристы 45-й отдельной артиллерийской бригады имени генерала Тарнавского успешно уничтожили вражеский БПЛА в рамках защиты украинского неба.

"Пилоты пушкарей успели добраться до добычи раньше, зато дрону пехотинцев удалось зафиксировать редкие кадры сбивания вражеской цели на высоте нескольких километров", - сообщается в сводке. Рекомендуем: Теракт на заказ: СБУ задержали завербованную агентку

Что известно о БПЛА-разведчике "Мерлин-ВР"

Этот разведывательный дрон разработали в смоленском НИИ "Современных телекоммуникационных технологий". По заявлениям разработчиков, БПЛА мог держаться в воздухе до 10 часов, подниматься на 5 км в высоту и нести до 6,5 кг оборудования - включая мощные оптико-локационные станции.

Впрочем, такие характеристики не дали ему избежать искусных ударов украинских сил ПВО. Как отмечают в defence-ua.com, применение такого экспериментального дрона свидетельствует о недостатке у врага стандартных разведсредств или об эффективности украинского противодействия.

Другие успешные операции

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Волгоградской области России был нанесен удар по оружейному складу, где, по вероятным данным, могли храниться иранские баллистические ракеты, о чем сообщил Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Кроме этого, ВСУ выбили сотни целей на территории РФ. Наши защитники уничтожили российскую технику на более $15 млрд благодаря боевой системе Минобороны DELTA.

Кроме того Крымский мост остается целью для украинских военных, однако во время подготовки его уничтожения нужна информационная тишина, заявил командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа.

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Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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