"Ты мне нравишься, но...": Боржемская раскрыла детали неудачного свидания

Марина Боржемская рассказала, за что ее "отшил" мужчина.

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С кем сейчас Марина Боржемская - тренер рассказала про поиск партнера / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkova.marina

Кратко:

Марина Боржемская находится в поиске возлюбленного

Она поделилась неприятной ситуацией, которая произошла с ней на одном из свиданий

Украинская фитнес-тренер и ведущая Марина Боржемская ходит в холостячках с 2021 года. До этого у нее были сложные 22-летние отношения, и теперь она ищет новую любовь.

В своем блоге Марина не раз признавалась: для нее это - задачка со звездочкой. Порой, конечно же, у нее случаются свидания, но пока без особых успехов. А порой даже сами романтические встречи оборачиваются конфузом.

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Об этом тренер рассказала в интервью для Коротко Про. В качестве примера она привела одну ситуацию, когда после свидания с ней расстались... из-за ее известности. "Один мужчина пригласил на кофе, и пока мы с ним сидели в кафе, со мной здоровались, просили сфотографироваться. А он не смотрит телевидение, его нет в социальных сетях. И когда человек узнает фамилию, начинает мониторить информацию, видит определенное давление со стороны социума, что те подошли, те подошли... Не все к этому готовы. И он сказал: "Мне очень жаль, ты мне очень сильно нравишься, но для меня это большое давление, мы не сможем даже спокойно отдохнуть", - поделилась Боржемская.

Марина Боржемская ранее рассказывала, почему ей сложно знакомиться / instagram.com/uzelkova.marina

Также она отметила, что в свои 45 лет понимает, что с большой вероятностью она встретит мужчину с детьми и эмоциональным багажом. И то, и другое есть у самой Боржемской (она - мама 16-летнего Роберта и 12-летней Оливии), поэтому для нее важно, чтобы потенциальный партнер был внимателен к ее детям и уважительно относился к своим предыдущим возлюбленным.

"Чтобы ему были интересны мои дети. Мне 45, и я уверена, что встречу мужчину, у которого тоже будут дети. И для меня, например, его дети будут как мои, я не буду разделять: это твои, а это - мои. Я всегда внимательно слушаю при встрече мужчин, что они говорят о своих прошлых отношениях. Если они очень много этому уделяют внимания в общении, обвиняют свою бывшую жену - это уже для меня определенный триггер. Значит, человек еще не проработал эти отношения. Ведь если что-то не складывается в отношениях, то всегда виноваты оба партнера, потому что не смогли договориться о чем-то в определенный момент, не смогли проговорить проблему, которая назрела", - убеждена Марина Боржемская.

Марина Боржемская с сыном Робертом и дочерью Оливией / instagram.com/uzelkova.marina

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Кто такая Марина Боржемская? Марина Боржемская стала известной, как жена украинского боксера Вячеслава Узелкова. Однако истинная слава к девушке пришла в 2016 году, когда она стала тренером в популярном телевизионном проекте "Зважені та щасливі".

В 1999 году Боржемская и Узелков поженилась, однако спустя 22 года их брак дал трещину. По словам, Марины причина развода в том, что их пути просто разошлись. А вот сам Слава заявил, что причиной разрыва стало его неумение сдерживать ревность.

Сейчас Марина сама воспитывает сына Роберта и дочь Оливию от Узелкова.

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