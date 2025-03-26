Марина Боржемская: 'Похудеть без дисциплины невозможно, но есть хорошие новости'

Похудение - это не только о калориях, но и об изменении привычек, режима дня и отношения к себе.

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Солнечная Марина Боржемская рассказала Главреду о своей жизни и привычках / Коллаж Главред, фото Марины Боржемской

Марина Боржемская, фитнес-тренер, основательница собственной фитнес-программы BorzhemSky, буквально расцвела за последние годы. Невооруженным глазом видно, насколько она выглядит счастливой и гармоничной, влюбленной в свое собственное дело.

Главред пообщался с Мариной и расспросил о том, как с помощью здорового образа жизни и сознательного подхода к своему здоровью и питанию, преодолеть тревогу и последствия ежедневного террора, который устраивает террористическая Россия. Она также посоветовала, как восстановиться после бессонной ночи с помощью экологических способов, которые, кстати, могут стать классной привычкой на всю жизнь.

Кроме того, Марина рассказала, что делать, чтобы выглядеть так же, как она и что делать людям 30 лет и старше, чтобы быть таким же продуктивным, как и в 20.

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Как с помощью здорового образа жизни привести свое ментальное здоровье в порядок?

Наше физическое и ментальное здоровье имеют неразрывную связь. Нужно иметь регулярную физическую активность. Это помогает бороться со стрессом, улучшает настроение, добавляет энергии. Когда мы двигаемся, вырабатываются эндорфины - гормоны счастья, которые помогают уменьшить уровень тревожности и улучшить самочувствие.

Стоит выбирать активность, которая будет приносить удовольствие именно вам: силовые тренировки, бег на свежем воздухе, йога, пилатес - любая активность, которая вызывает у вас счастье.

Также важны режим сна, питание и информационная гигиена: нужно дозировать негативный контент и наполнять себя полезной, позитивной информацией. Стоит находить вдохновение, которое будет улучшать настроение.

Марина Боржемская эксклюзивно пообщалась с Главредом / Фото Марины Боржемской

Какие есть лайфхаки, чтобы после бессонной ночи чувствовать себя лучше?

Мы живем в условиях, когда все украинцы страдают от бессонницы. Ежедневно мы живем в состоянии войны, постоянной тревоги. Я попробую дать несколько советов, которые, возможно, помогут улучшить самочувствие и вернуться к режиму.

Выпейте стакан теплой или комнатной температуры воды, чтобы активизировать обменные процессы.

Сделайте легкую зарядку или выйдите на несколько минут раньше, чтобы пройтись до работы пешком. Если работаете дома - просто прогуляйтесь перед началом дня.

Выбирайте легкие завтраки вместо тяжелой, жирной пищи (например, вареные яйца с рыбой или мясом, омлет с овощами, салат).

Если есть возможность, устройте себе короткий дневной сон - это поможет немного восстановиться.

Какие мировые тренды в ЗОЖ? Что меняется?

В целом здоровый образ жизни становится более осознанным, ведь появляется больше информации, которую можно использовать.

Один из главных трендов - это баланс и отход от радикальных диет и изнурительных тренировок.

Люди всё больше выбирают интуитивное питание, основанное на понимании потребностей собственного организма.

Этому я также обучаю в своих программах - чтобы люди интуитивно понимали, сколько им нужно съесть, чтобы насытиться.

Марина Боржемская о метаболическом здоровье / Фото Марины Боржемской

Также набирает популярность метаболическое здоровье - это фокус на поддержании уровня энергии через сбалансированное питание и качественную физическую активность.

Еще одно важное направление - это ментальное здоровье, где спорт сочетается с медитациями, психологической поддержкой для налаживания как внешних, так и внутренних процессов.

Как питается Марина Боржемская, чтобы так хорошо выглядеть?

Нужно иметь такую же активность, как у Марины Боржемской (смеется). Активный образ жизни - это просто моя привычка, которая приносит мне удовольствие. Мои базовые принципы - осознанное, сбалансированное питание без жестких запретов. В моем рационе много белков, овощей, здоровых жиров, сложных углеводов. Я выбираю натуральные продукты и редко употребляю быструю еду.

Чтобы всегда иметь полезный перекус, готовлю еду заранее. Если знаю, что буду долго в дороге - беру с собой судочки. Моя активность сочетается с балансом в питании, поэтому я могу позволить себе даже вкусности.

Марина Боржемская эксклюзивно пообщалась с Главредом / Фото Марины Боржемской

Что должен делать человек 30+, чтобы быть продуктивным и полным энергии?

Это очень важный вопрос. Ведь после 30 лет наш организм начинает работать иначе. Чтобы поддерживать энергию и здоровье, нужно:

Регулярно заниматься физической активностью.

Придерживаться правильного режима сна.

Питаться сбалансировано.

Контролировать уровень стресса.

Общаться с людьми, которые вдохновляют и приносят положительные эмоции.

Над чем сейчас работаете и какие планы на следующий год?

Я активно развиваю свои фитнес-программы, чтобы еще больше женщин и мужчин могли найти баланс в питании, спорте и самочувствии. Хочу расширить формат онлайн-встреч, чтобы давать не только физическую, но и ментальную поддержку. Также думаю над проведением офлайн-мероприятий.

Следите за моей страницей в Instagram - там будет больше новостей о моих планах!

Марина Боржемская эксклюзивно пообщалась с Главредом / Фото Марины Боржемской

Можно ли похудеть без дисциплины?

Сразу скажу - без дисциплины шансов нет. Но без жестких ограничений - да!

Главное - найти ритм и подход, который будет комфортным в долгосрочной перспективе. Похудение - это не только о калориях, но и об изменении привычек, режима дня и отношения к себе.

Дисциплина - обязательна, но жестких ограничений не нужно.

Что нельзя публиковать в социальных сетях во время войны?

Публичным лицам важно помнить несколько вещей: нельзя раскрывать локации военных, военных объектов или передвижения техники; следует избегать контента, который сеет панику или демотивирует людей; нужно учитывать эмоциональное состояние подписчиков.

Марина Боржемская рассказала о похудении / Фото Марины Боржемской

Я лично не публикую ничего, что может навредить нашим защитникам, или вызвать какие-то деструктивные эмоции у моих подписчиков. Если вы заметили, сейчас я мало публикую личного контента о том, что происходит в моей жизни (это не касается спортивных советов или размышлений о жизни).

Но каждый день мы теряем лучших людей в нашей стране, по нашим городам бьют ракетами, шахедами. Мы должны миру напоминать о том, что происходит.

Но конечно, многие люди, которые на меня подписаны, просят поделиться личной жизнью, как проходит день или показать детей. Но мои детки становятся все более взрослыми, у них есть свои границы, которые нельзя нарушать. Все меньше их становится в моих соцсетях.

Марина Боржемская эксклюзивно пообщалась с Главредом / Фото Марины Боржемской

Также я не буду публиковать то, что может слишком раздражать других. Я мало освещаю радостные моменты. Поскольку должен быть баланс. У кого-то сегодня погиб ребенок или отец на войне. Я очень эмпатична, поэтому каждый день размещать свои радостные моменты я просто не могу. Стараюсь балансировать как и все. И конечно же стараюсь как можно больше мотивировать людей.

Как сейчас ваши дети? Какие у них планы?

Мои дети - это моя самая большая гордость. Они растут, развиваются и формируют собственное мировоззрение. Оливия хочет быть врачом, но ей также нравится дизайн. Роберт больше склоняется к праву и международным отношениям. Я помогаю им найти свой путь и поддерживаю в их начинаниях.

Марина Боржемская с детьми/ Фото Instagram/marina.uzelkova

Что в первую очередь сделаете, когда закончится война?

Обниму всех близких и родных. Почту память погибших. Схожу в храм, который я иногда посещаю. И, конечно, почувствую настоящую свободу - момент, когда мы сможем вздохнуть, обнять тех, кого ждали, и строить новое будущее. Не забывая, как и благодаря кому мы его достигли.

Кто такая Марина Боржемская? Марина Боржемская стала известной, как жена украинского боксера Вячеслава Узелкова. Однако истинная слава к девушке пришла в 2016 году, когда она стала тренером в популярном телевизионном проекте "Зважені та щасливі".

В 1999 году Боржемская и Узелков поженилась, однако спустя 22 года их брак дал трещину. По словам, Марины причина развода в том, что их пути просто разошлись. А вот сам Слава заявил, что причиной разрыва стало его неумение сдерживать ревность.

Сейчас Марина сама воспитывает сына Роберта и дочь Оливию от Узелкова.

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