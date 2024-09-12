РФ выбрала новые объекты: сроки и цели массированного удара по Украине – прогноз

Тактика российских обстрелов Украины эволюционирует уже более двух с половиной лет, пишет ВВС Украина.

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Российские обстрелы осенью-2024 будут продолжаться и, вероятно, станут более массированными ближе к отопительному сезону и с увеличением нагрузки на энергетику.

Об этом идет речь в материале ВВС Украина со ссылкой на мнения большинства обозревателей.

При этом отмечается, что ситуация с угрозами баллистических ударов может ухудшиться, если Иран действительно передаст россиянам свои ракеты – особенно если дойдет до более дальнобойных средств, чем Fateh-360 – таких как Fateh-110, Fath-313 или Zolfaghar.

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"Заявленная дальность Fath-360 – до 120 км. Это будет угроза больше к прифронтовым и приграничным городам, таким как Харьков или Сумы", - напоминается в материале.

Авторы материала пишут о том, что другая тенденция российских авиаударов – увеличение массовости, сложности (комбинированности) и продолжительности атак.

"Все они (средства поражения РФ, - ред.) запускались по разным направлениям, на разной высоте и в течение длительного времени – чтобы максимально усложнить работу украинской ПВО. Более сотни "шахедов" имели основную функцию – истощение противовоздушной обороны", - говорится в статье.

В ВВС Украина добавляют, что тактика российских обстрелов Украины эволюционирует уже более двух с половиной лет. Ведь авиационные атаки лета-осени 2024 существенно отличаются и от первых ударов 22 февраля 2022, и от знакового обстрела 10 октября 2022, с которого начались массированные ракетные налеты по энергетике.

"Изменяется как состав комбинированных ударов по средствам, так и выбор целей и характер применения тех или иных ракет и дронов", - резюмируют журналисты.

Что такое ракета Fath-360 Это компактная иранская тактическая ракета малой дальности, является аналогом GMRLS.

Предназначена в первую очередь для поражения техники противника: систем ПВО, бронемашин, складов боеприпасов, фронтовых командных пунктов, пишет Википедия. В отличие от GMRLS имеет примерно в 1,5 раза больше дальность, скорость полета и мощность боевой части. Также Fath-360 делает ставку на использование дешевых гражданских грузовиков как пусковых установок. За счет механики сдвигания тента пусковая установка неразличима с тентованным грузовиком до приведения в боевое положение. Максимально пусковая установка может нести 6 ракет.

Ранее сообщалось, когда ожидать следующий массированный ракетный удар РФ. Интервалы между обстрелами со стороны россиян значительно уменьшились.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия ночью нанесла массированный удар ракетами и "Шахедами". Захватчики запустили по Украине четыре ракеты и 35 дронов "Шахед".

Как сообщалось ранее, были названы вероятные цели для новых атак российскими ракетами.

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