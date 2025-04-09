Китайские военные в Украине и новое наступление РФ: главные новости Украины (дайджест)

Главные новости Украины по состоянию на 22:00 9 апреля / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, ua.depositphotos.com

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Пожары и раненые: Харьков был под массированной атакой дронов

В ночь на 9 апреля Харьков был под массированными ударами российских БпПЛА. Вспыхнули пожары, есть пострадавшие.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, вчера вечером под обстрел ударными беспилотниками попали три района Харькова - Киевский, Индустриальный и Основянский.

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У Путина есть три цели на Покровском направлении: в ISW раскрыли детали

Российская оккупационная армия пытается штурмовать с трех направлений на Покровском направлении, но сталкивается с контрударами ВСУ и атаками беспилотников. За 13 месяцев попыток захватить Покровск оккупанты понесли серьезные потери. В Институте изучения войны рассказали, что происходит на фронте.

Как пишут аналитики ISW, сейчас российские войска преследуют три отдельные тактические цели на Покровском направлении.

Губернаторы РФ бьют тревогу: под атакой аэродром "Моздок" и еще пару целей

В ночь с 8 на 9 апреля 2025 года несколько регионов Российской Федерации оказались под звуками взрывов, вызванных, предположительно, атаками беспилотников. В частности, удар был нанесен по военному аэродрому в Моздоке, что в Северной Осетии. Об этом, ссылаясь на свидетелей событий, сообщает издание "Астра".

В четыре часа утра губернатор региона Сергей Меняйло объявил о введении режима беспилотной угрозы. Позже он сообщил, что системы противовоздушной обороны уничтожили 15 вражеских дронов.

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Красный уровень опасности: Землю накрыла буря, которая может влиять на самочувствие

В среду, 9 апреля, ожидается повышенная солнечная активность - прогнозируется красный уровень опасности с К-индексом 7. Такие данные предоставляет ресурс meteoagent, который отслеживает активность Солнца и фиксирует вспышки на его поверхности.

Взрывы и "прилеты" в двух областях: РФ ударила по Украине десятками дронов

Армия страны-агрессора РФ атаковала Украину 55 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям в ночь на 9 апреля.

Запуски дронов велись из районов: Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска - РФ, Чауды - Крым, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Президент США Дональд Трамп во время своего выступления на президентском ужине Национального республиканского комитета Конгресса охарактеризовал торговую политику Штатов как "войну с миром", но сразу же попытался изменить риторику, сообщает CNN.

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Десятки россиян взлетели в воздух: ВСУ на юге взорвали КП артполка РФ на юге

Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили пункт управления 81-го самоходного артиллерийского полка вооруженных сил противника в Херсонской области.

Удар по командному пункту врага произошел на временно оккупированной территории Херсонской области 7 апреля, говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций.

Оккупационная армия страны-агрессора РФ фактически начала наступление на Сумскую и Харьковскую области, заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский.

Отвечая на вопрос LB.ua относительно заявления президента Владимира Зеленского о подготовке РФ к новому наступлению на Сумскую и Харьковскую области, Сирский сказал: "Президент абсолютно прав, и это наступление фактически уже началось".

"Путин не сможет продолжать боевые действия": США придумали, как добить режим РФ

Ранее, ни для кого не секрет, что Россия регулярно превышала установленные лимиты добычи, продавая нефть по более низким ценам с минимальной доходностью. Сегодня же, по достигнутым договоренностям, все участники рынка обязались совместно наращивать объемы производства, объясняет доктор философии и политический эксперт Андрей Городницкий 24 Каналу.

Как вывод, по словам эксперта, обстоятельства значительно ухудшают экономическое положение России. Несмотря на усилия Путина, стоимость нефти снизилась до менее чем $50 за баррель. В этих условиях продажа нефти становится убыточной.

В Китае прокомментировали участие своих военнослужащих в войне против Украины

Министерство иностранных дел Китая отреагировало на информацию о своих солдатах, которых украинские военные взяли в плен в Донецкой области.

Прокомментировал ситуацию во время брифинга официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. По его словам, Китай не направлял своих военнослужащих в Украину для участия в боевых действиях.

"Как только приземлился": Сирский о деталях удара по ядерному ракетоносцу РФ

Силам обороны Украины удалось дроном уничтожить вражеский дальний бомбардировщик Ту-22М3, сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский.

Как рассказал он в интервью Lb.ua, вражеский самолет украинским защитникам удалось поразить несколько дней назад.

ВСУ восстановили позиции на востоке: в DeepState назвали, где продвинулся враг

Подразделениям Сил обороны Украины удалось восстановить ранее утраченные позиции в Донецкой области.

Об успехе украинских защитников говорится в сообщении в Telegram аналитического ресурса DeepState.

Угроза наступления РФ на Сумы и Харьков: в ЦПД сделали важное заявление

Российские оккупационные войска активизировались в направлении Сумской и Харьковской областей.

Однако о наступлении непосредственно на Сумы и Харьков сейчас рано говорить, заявил в Telegram глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Китайские солдаты воюют в Украине: как реагирует мир и кого на самом деле взяли в плен

Недавно в ходе боевых действий на востоке Украины украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне российских сил в Донецкой области.

Главред собрал главное, что стоит знать об участии китайских граждан в войне против Украины.

ЕС ударил в ответ на пошлины Трампа: что теперь ждет США

В среду большинство из 27 стран-членов Европейского союза поддержали введение штрафных пошлин, часть из которых вступит в силу уже с середины апреля. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что новые тарифы нацелены на политически важные штаты США, в частности охватывают продукцию из Луизианы - родного штата спикера Палаты представителей Майка Джонсона. В перечень товаров вошли соевые бобы, бриллианты, сельскохозяйственная продукция, мясо птицы и мотоциклы.

Есть три "красные линии": в Кабмине сделали громкое заявление о соглашении с США

Украина имеет четко определенные "красные линии" в переговорах с США по доступу к украинским минералам. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на совместном с еврочиновниками брифинге по случаю заседания Совета ассоциации Украина-ЕС 9 апреля, передает Европейская правда.

Украину атакует мощный шторм: синоптики предупреждают о серьезной опасности

Погода в Украине 10 апреля будет морозной. Во многих областях прогнозируют дожди и мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение. Во многих областях объявлен II уровень опасности. В Карпатах ожидается сильный снег и метели. В некоторых областях будет гололедица.

Есть ли повод для паники: в Генштабе ВСУ сделали заявление о наступлении на Сумы и Харьков

В Украине нет поводов для страха и истерик на фоне "наступления на Сумы и Харьков". Ситуация на северном участке фронта не изменилась. Об этом заявил представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий на своей странице в Facebook.

"Если не прибегать к манипуляциям и почитать первоисточник - интервью главкома Сырского "Левому берегу", то даже без дополнительных знаний очевидно, что о принципиальных изменениях на фронте речь не идет. А об интенсивных боевых действиях на фронте ежедневно и каждый вечер говорят и Генштаб, и президент", - написал Лиховий.

Трамп дал заднюю и объявил новое решение по тарифам - что известно

Дональд Трамп объявил о резком повышении пошлины на китайские товары до 125% из-за недружественной торговой политики Пекина. В то же время Соединенные Штаты предложили 90-дневную паузу для снижения взаимных тарифов с более чем 75 странами. Об этом написал президент США Дональд Трамп в заметке в социальной сети Truth Social.

155 человек уже на фронте: Зеленский раскрыл новые данные об участии китайцев в войне

В российской армии воюет 155 граждан Китая. Вероятно, китайских граждан, которые воюют против Украины, гораздо больше. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами, пишет Суспільне.

РФ готовит наступление еще в двух областях - Зеленский о целях операции на Белгородщине

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские Силы обороны сорвали планы России по формированию ударной группировки на Курском направлении, где враг сосредоточил более 67 тысяч военных для возможного наступления на Сумщину. Об этом президент Владимир Зеленский сказал на встрече с журналистами, передает lb.ua.

"Прекратите стучать пальцем": Зеленский ответил на обвинения в срыве соглашения с США

Технический раунд переговоров между Украиной и США по соглашению о недрах состоится в Вашингтоне 11-12 апреля. Делегацию возглавит заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами, пишет Суспільне.

"Сепар, который родился в Украине": Зеленский высказался о спецпредставителе РФ

Спецпредставитель Путина украинского происхождения Кирилл Дмитриев ведет переговоры с США по разблокированию санкций и доступа к российским недрам. Об этом президент Зеленский сказал на встрече с журналистами, передает Суспільне.

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